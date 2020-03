L'Esorcista: stasera su Iris, il film che ha fatto la storia dell'horror

L'esorcista - una celebre scena del film

L'esorcista arriva in TV, stasera su Iris alle ore 21:00 per una serata da brivido con il film che ha fatto la storia del genere horror e inquietato generazioni di spettatori con la storia di Regan, una ragazzina posseduta dal diavolo.

Al centro della trama de L'esorcista, una giovanissima Linda Blair nel ruolo di Regan MacNeil, figlia di un'attrice divorziata, che nella casa di Washington in cui vive con sua mamma, trova una tavoletta OuiJa ed evoca incautamente il demone Pazuzu, che la inganna spacciandosi per Capitan Gaio. La notte successiva Regan si rifugia a dormire nel letto di sua madre Chris perché si lamenta che il suo letto si muove. Sono solo i primi, inquietanti segnali dell'incubo che sconvolgerà le vite di Regan e sua madre. Un altro episodio inquietante che anticipa la spaventosa possessione della bambina, si verificherà durante una festa organizzata da Chris per la fine delle riprese del suo ultimo film.

Max von Sydow ne L'esorcista

Considerato uno dei migliori film horror di sempre, L'Esorcista è entrato nell'immaginario collettivo e ancora oggi è in grado di suggestionare (e terrorizzare) gli spettatori, nonostante siano passati 45 anni dalla sua uscita nelle sale. Diretto da William Friedkin sulle basi di un romanzo di William Peter Blatty, il film resta a tutt'oggi insuperato, almeno per quanto riguarda il tema delle possessioni diaboliche. Parte del suo fascino ancora intatto, risiede nel fatto che si tratta di un horror tratto da una storia vera, come The Conjuring, Amityville Horror e The Exorcism of Emily Rose, che tratta tematiche simili.

Oltre a Linda Blair, ormai da sempre legata indissolubilmente a questo film, nel cast de L'Esorcista figurano anche Ellen Burstyn nel panni della madre della protagonista e soprattutto Max von Sydow, che interpreta l'anziano Padre Lankaster Merrin, che insieme a Padre Damien Karras si occuperà dell'esorcismo di Regan, sfidando coraggiosamente il diavolo che la possiede e l'ha trasformata in un mostro. Scenario principale del film è la camera da letto di Regan, gelida e illuminata da una luce livida, nella quale si manifesteranno le visioni più spaventose e disturbanti.