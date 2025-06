L'esorcista, il reboot di Mike Flanagan potrebbe slittare oltre il 2026

Un nuovo ritardo per L'esorcista, e questa volta è ufficiale: il film diretto da Mike Flanagan non sarà pronto per la data annunciata di marzo 2026. A confermarlo è lo stesso regista, attualmente impegnato sul set della serie tv Carrie.

Il progetto, presentato nel 2023 da Universal Pictures e Blumhouse come una rivisitazione radicale del classico horror del 1973, è ancora in fase embrionale. Lo ha ammesso Flanagan rispondendo a un fan su Tumblr: la produzione non è ancora partita e tutte le energie del regista sono concentrate sull'adattamento in otto episodi del romanzo di Stephen King per Amazon Prime Video. Il messaggio è chiaro: L'esorcista non sarà pronto per marzo 2026, ma il progetto è tutt'altro che accantonato.

Mike Flanagan e L'esorcista, un legame personale

L'esorcista

Flanagan non ha mai nascosto quanto la saga de L'esorcista abbia influenzato la sua carriera. Quando fu annunciata la sua partecipazione, dichiarò che si trattava di "un grande onore e un'occasione spaventosa" per portare una nuova visione nell'universo della possessione demoniaca. Il film sarà una storia completamente originale, non collegata a L'Esorcista - Il credente del 2023, il cui scarso successo ha portato all'abbandono del progetto da parte di David Gordon Green e alla cancellazione della trilogia prevista.

La collaborazione tra Mike Flanagan e la casa di produzione Blumhouse è ormai rodata. Dopo titoli come Oculus, Hush e Ouija - L'origine del male, questo nuovo capitolo de L'esorcista rappresenta la quarta tappa di un sodalizio creativo all'insegna del terrore. Per vedere i risultati sul grande schermo, però, i fan dovranno armarsi di santa pazienza.

In attesa de L'esorcista, occhi puntati su Carrie

Carrie - Lo sguardo di Satana

Per gli appassionati di film horror è un periodo di forte aspettativa e, soprattutto, di attesa. Ma anche se le notizie sul reboot de L'esorcista non sono delle più positive, gli occhi rimangono puntati sul progetto per Amazon Prime che vede un nuovo adattamento di Carrie, primo romanzo del re dell'orrore Stephen King. Flanagan manterrà la promessa di una nuova ondata di sangue e tensione nel mondo dello streaming?