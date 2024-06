L'esorcista: il film di Mike Flanagan ha una data di uscita

Il nuovo film della saga L'esorcista che sarà diretto da Mike Flanagan ha una data di uscita. Universal ha infatti annunciato che il progetto, prodotto da Blumhouse e Morgan Creek arriverà nelle sale americane venerdì 13 marzo 2026.

Il ritorno nel mondo horror del cult L'esorcista

Il nuovo film viene descritto come un "nuovo approccio radicale" alla saga horror che ha debuttato nel 1973, ma il team di produttori non ha rivelato, per ora, i dettagli della trama.

Mike Flanagan e i produttori hanno dichiarato che il film non sarà un sequel dei precedenti lungometraggi.

L'Esorcista - Il credente, diretto da David Gordon Green, si era fermato a quota 136,2 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e il regista aveva successivamente annunciato che non sarebbe tornato dietro la macchina da presa nel caso il team della produzione avesse deciso di realizzare un ulteriore sequel.

L'entusiasmo del regista

Mike Flanagan, oltre a essere impegnato come regista, sarà inoltre coinvolto come produttore tramite la sua Red Room Pictures, in collaborazione con Intrepid Pictures di Trevor Macy e John Scherer.

Blumhouse ha lavorato più volte in passato con il filmmaker, in occasione di progetti come Oculus, Hush, e Ouija: Origin of Evil.

Flanagan, annunciando il progetto, aveva spiegato: "L'esorcista è uno dei motivi per cui sono diventato un regista ed è un onore avere l'opportunità di provare qualcosa di fresco, coraggioso, e terrificante all'interno del suo universo. Collaborare di nuovo con i miei amici di Blumhouse, con cui ho realizzato alcune delle mie opere preferite, lo rende solo più entusiasmante".