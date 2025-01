Mike Flanagan entusiasma i fan sui reboot di L'esorcista e Carrie: "Saranno sorprendentemente attuali"

Il regista di Hill House ha parlato dei due progetti per il cinema e la tv.

Mike Flanagan è pronto a cimentarsi con due mostri sacri del cinema horror, L'esorcista e Carrie, con due nuove versioni che saranno realizzate, rispettivamente, per il cinema e la tv.

Il regista dirigerà una rivisitazione del classico horror del 1973 di William Friedkin e un adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Stephen King del 1974 per Amazon Studios.

Le nuove versioni di Carrie e L'esorcista e l'allontanamento di David Gordon Green

In risposta ad un fan su Bluesky, Flanagan ha dichiarato:"Le nostre versioni nuove di L'esorcista e Carrie sembrano sorprendentemente attuali". Inizialmente, David Gordon Green avrebbe dovuto dirigere una trilogia.

Tuttavia, dopo il pessimo riscontro di L'esorcista - Il credente, Green è stato rimosso dal progetto. Mike Flanagan ha fatto di tutto per accaparrarsi i diritti de L'esorcista, con l'obiettivo di rinnovare il successo del primo film.

L'intervento di Mike Flanagan su L'esorcista

"Ho sempre pensato che non valesse la pena entrare in un franchise così monolitico a meno che non ci fosse qualcosa di nuvo da offrire" ha dichiarato Mike Flanagan, che ha promesso di ridare nuova energia a L'esorcista senza basarsi sulla nostalgia.

Il cult L'esorcista, con protagonisti Linda Blair, Ellen Burstyn, Jason Miller e Max von Sydow, racconta la storia di un prete che viene convocato per liberare una ragazzina dalla possessione del demone Pazuzu. Il film si rivelò un incredibile successo di pubblico e critica e fece impazzire gli spettatori dell'epoca, con scene di vero e proprio terrore all'interno delle sale cinematografiche dell'epoca.