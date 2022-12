L'esorcista: le riprese del reboot in pausa per via dei problemi di salute di uno dei protagonisti

Dopo la conclusione della trilogia reboot di Halloween, David Gordon Green si è gettato a capofitto nella nuovo progetto horror, ancora una trilogia prodotta da Blumhouse e dedicata a L'esorcista. Al momento, però, le riprese sono in pausa a causa dei problemi di salute di uno dei protagonisti, Leslie Odom Jr., il quale interpreta il padre di un bambino posseduto che si rivolge a Chris MacNeil (Burstyn) in cerca d'aiuto. Secondo Deadline, le riprese sarebbero state sospese fino alla fine delle festività natalizie.

Secondo il report di Deadline, Blumhouse, Morgan Creek, Universal e Peacock hanno chiuso in anticipo e "non in modo insignificante" il set diThe Exorcist per via di un problema di salute non specificato di Leslie Odom Jr.. La speranza è che Odom Jr. e il resto del cast tornino alla produzione a gennaio.

Dopo aver rifiutato per anni di interpretare nuovamente Chris MacNeil, madre del personaggio di Linda Blair ne L'esorcista, Ellen Burstyn ha recentemente ammesso a The Hollywood Reporter che è stato l'ingente compenso che l'ha convinta ad accettare l'offerta:

"Ho rifiutato molte versioni di The Exorcist 2. Ho detto di no ogni volta. Questa volta mi hanno offerto un sacco di soldi e ho ancora detto di no. E poi mi hanno sorpreso e sono tornati e hanno detto, 'Abbiamo raddoppiato l'offerta.' Ho detto, 'OK, fatemi pensare.' Mi sono detta, 'Sono un sacco di soldi'. Il pensiero successivo che mi è venuto in mente è stato, 'Mi sento come se il diavolo stesse chiedendo il mio prezzo'. E il pensiero successivo che mi è venuto in mente è stato, 'Il mio prezzo è un programma di borse di studio per studenti di talento presso il nostro corso di laurea magistrale alla Pace University. Questo è il mio prezzo'. Quindi ho fatto loro una proposta e ho finito per ottenere quello che volevo. E ho un programma di borse di studio per giovani attori".