L'esorcista, David Gordon Green: "Ecco in cosa sarà diverso l'approccio rispetto ad Halloween"

Con l'uscita di Halloween Ends, si conclude la trilogia reboot di David Gordon Green. La prossima fatica del regista è una nuova trilogia reboot dedicata, stavolta, a L'esorcista. Ecco in cosa sarà diverso il nuovo progetto.

Halloween: Jamie Lee Curtis sul set col regista David Gordon Green

Dopo la fine di Halloween, la collaborazione tra David Gordon Green e Blumhouse proseguirà con la rielaborazione di un altro classico dell'orrore, L'esorcista, cult del 1973 diretto da William Friedkin. Il film è stato scritto da William Peter Blatty, che ha adattato il suo romanzo, e vede un cast che includeva Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller e Linda Blair. Il compito di David Gordon Green sarà trasmettere il terrore demoniaco de L'esorcista al pubblico moderno.

In un'intervista a Collider, Green ha discusso le differenze nel suo approccio alla realizzazione dei suoi film di Halloween rispetto alla futura trilogia di The Exorcistesorcisti. Ecco le sue parole:

"Non sono per niente simili. Halloween è un film dell'orrore, è un film slasher, è una follia di mezzanotte, ci si diverte al cinema mangiando popcorn. L'esorcista è un dramma molto ricercato su questioni incasinate: spiritualità, religione, salute mentale, famiglia... puoi sovrapporre questi due progetti in questi diversi sottogeneri dell'orrore, ma l'approccio tecnicamente, creativamente, è molto diverso".

L'esorcista, Ellen Burstyn spiega perché ha accettato di recitare nel sequel di David Gordon Green

Da quanto sappiamo finora la star de L'Esorcista Ellen Burstyn riprenderà il ruolo di Chris MacNeil, la madre di Regan, la ragazzina posseduta del film originale. Il regista ha anche chiarito che The Exorcist sarà un diverso tipo di horror, dimostrando di conoscere il genere e di comprendere le aspettative dei fan. Il primo capitolo della nuova trilogia dovrebbe approdare nei cinema a ottobre 2023.