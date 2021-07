L'esorcista, Jason Blum anticipa "la stessa operazione fatta con il sequel di Halloween"

Dopo aver rivitalizzato il saga di Halloween riallacciandosi al cult originale con una nuova trilogia, Jason Blum progetta di fare una simile operazione con L'esorcista. Dopo aver annunciato, mesi fa, l'intenzione di realizzare un sequel diretto ancora una volta da David Gordon Green, il produttore ha svelato i dettagli del progetto.

La diabolica Linda Blair in una scena de L'esorcista

Jason Blum produrrà il nuovo The Exorcist con la sua Blumhouse insieme a Morgan Creek. Parlando del progetto, il produttore ha svelato a Den of Geek:

"Sarà come per i sequel di Halloween diretti da David Gordon Greensequel. Credo che si rivelerà una sorpresa piacevole per tutti gli scettici là fuori. Ci sono un sacco di scettici a cui Halloween e David hanno fatto cambiare idea, e credo che capiterà anche con The Exorcist."

Pur senza anticipare alcun dettagli sulla storia, Jason Blum lascia intendere che il sequel di Green potrebbe riallacciarsi direttamente all'originale ignorando i precedenti sequel e ripartendo proprio dal climax con cui si chiude il capolavoro del 1973.

L'esorcista: la spiegazione del finale

"Voglio fare un film che funzioni per tutti coloro che conoscono e amano il primo Esorcista e sono furiosi all'idea che lo stiamo facendo, ma in qualche modo si trascinano al cinema. Voglio che escano felici. E voglio fare un film che piaccia davvero alle persone che non hanno mai sentito parlare dell'Esorcista. Penso che David l'abbia fatto con Halloween e credo che lo farà anche con L'esorcista" conclude Blum.