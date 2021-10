L'esorcista, Jason Blum: "Il reboot sarà davvero terrificante!"

Provaci ancora, Blumhouse! Dopo aver risuscitato il franchise di Halloween, la casa di produzione di Jason Blum ha messo in cantiere il reboot de L'esorcista. Secondo il celebre produttore, inoltre, i nuovi film saranno davvero terrificanti!

Max von Sydow davanti alla casa della piccola indemoniata de L'esorcista

Nel corso dell'ultimo decennio, Blumhouse Productions non si è limitata a rivoluzionare l'horror mainstream e a vincere diversi Premi Oscar per Scappa - Get Out, Whiplash e BlacKkKlansman ma ha anche trasformato Halloween nello slasher dal maggiore incasso di sempre e ha risuscitato il franchise nato dalla mente di John Carpenter e Debra Hill. Adesso, Jason Blum si appresta a fare la stessa cosa con L'esorcista. Secondo quanto raccontato a CinePOP, la nuova saga sarà davvero terrificante. Il produttore ha dichiarato: "Speriamo di fare con L'esorcista quello che abbiamo già fatto con Halloween. Halloween era un capolavoro; il secondo film non era male; gli altri abbastanza deludenti".

Jason Blum ha proseguito: "Poi siamo arrivati noi e abbiamo dato vita a due episodi che sono andati molto bene. Vorremmo fare la stessa cosa con L'esorcista. Gli sceneggiatori e il regista saranno gli stessi e vorremmo reinventare il film in modo tale da renderlo simile ma profondamente diverso, nuovo e terrificante!". I piani che Jason Blum e David Gordon Green hanno per L'esorcista consentirebbero la creazione di una nuova trilogia.

Max von Sydow ne L'esorcista

Protagonista de L'esorcista sarà l'attore Leslie Odem Jr., che interpreterà un padre in contatto con Chris MacNeil (interpretata da Ellen Burstyn) per il caso della possessione demoniaca di sua figlia. Lo scorso luglio, Linda Blair ha negato il suo coinvolgimento ne L'esorcista ma ha tenuto comunque la porta aperta a qualsiasi eventualità. A produrre la trilogia insieme a Blumhouse sarà anche Morgan Creek Entertainment.

Nel corso di un'intervista con Total Film, David Gordon Green ha raccontato: "Abbiamo fatto tantissime ricerche e parlato con un numero incredibile di persone. Non abbiamo agito d'impulso. Il film originale è drammaticamente autentico. Credo sia stato molto più complesso di quanto avessi mai pensato!". Il reboot de L'esorcista sarà distribuito al cinema a partire dal 13 ottobre 2023.