L'esorcista, Linda Blair sarà nel reboot? La risposta di Regan

Linda Blair è intervenuta sulla notizia dell'ufficializzazione della trilogia reboot de L'esorcista e sul suo possibile ritorno e quello di Ellen Burstyn nel cast del progetto che sarà diretto da David Gordon Green. L'attrice ha spiegato che per il momento non è stata contattata dalla produzione per riprendere il ruolo di Regan MacNeil.

Una domanda fondamentale che sta occupando la mente dei fan de L'esorcista riguarda il potenziale ritorno in scena del personaggio interpretato da Linda Blair. Se sua madre (Chris MacNeil, interpretata da Ellen Burstyn) ritornerà nel suo ruolo interpretato nel 1973 in questa trilogia reboot, perché la stessa cosa non potrebbe avvenire per il personaggio di Regan MacNeil? A questo proposito, Linda Blair ha dichiarato al The Post: "Sto ricevendo messaggi da parte di tutti!". Poi, è intervenuta direttamente sul suo profilo Twitter e ha scritto: "A tutti i miei fan che mi chiedono se sarò coinvolta o meno nel nuovo progetto de L'esorcista. Al momento, non c'è alcuna discussione sul fatto che io possa riprendere o meno quel ruolo. Vi auguro il meglio e apprezzo molto la vostra lealtà al film e la passione nei confronti del mio personaggio".

Linda Blair, inoltre, ha rivelato di essere stata contattata dai legali di David Gordon Green, Blumhouse Productions e Morgan Creek, che l'hanno informata sulla realizzazione del reboot del film ma non l'hanno invitata a entrare a farne parte. L'attrice ha affermato: "Sono stati abbastanza educati da contattarmi. Abbiamo parlato di quanto sia straordinaria Ellen Burstyn e questo è stato il punto di arrivo della nostra conversazione. Non so su cosa verterà il progetto. Il loro obiettivo era semplicemente quello di informarmi della sua esistenza".

Linda Blair conosce bene i suoi fan e immagina che siano molto arrabbiati. Un post condiviso da un utente su Twitter sintetizza il loro spirito.

Un altro utente, invece, si è interrogato sui motivi alla base del mancato coinvolgimento di Linda Blair che, ne L'esorcista, ha portato in scena il personaggio di Regan in modo eccellente.

Infine, un'utente ha invitato Blumhouse Productions e David Gordon Green a coinvolgere Linda Blair quanto meno per un semplice cameo.

L'attrice ha concluso: "Magari torneranno sui loro passi e mi contatteranno di nuovo, chi lo sa?! Vediamo cosa accadrà nel giro dei prossimi giorni. Magari i produttori rimarranno sorpresi dalla reazione dei fan, che pensano che questo film debba essere incentrato sulle conseguenze patite dal personaggio di Regan. Potrebbe crearsi un dialogo tra ciò che dovrebbe essere fatto e ciò che i fan vogliono... Ma non credo andrà così".

Nel 1974, L'esorcista è stato nominato a dieci Premi Oscar e ne ha vinti due. Il reboot arriverà su Peacock a ottobre 2023.