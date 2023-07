L'esorcista - Il credente, David Gordon Green: 'Linda Blair tornerà, ma non nel modo che credete'

Linda Blair comparirà nel sequel L'esorcista - Il credente? David Gordon Green non si sbilancia troppo, ma conferma la presenza dell'attrice in un ruolo inedito.

Dopo l'esperimento riuscito di Halloween, Blumhouse e David Gordon Green si sono tuffati a capofitto sulla saga de L'esorcista dando vita a una nuova trilogia che mira a ottenere l'approvazione di critica e pubblica come nel caso precedente. Il primo capitolo di questa trilogia horror, L'esorcista - Il credente, arriverà nei cinema a ottobre e riporterà indietro un'attrice di culto dell'originale, Ellen Burstyn, che riprenderà il ruolo di Chris MacNeil per la prima volta in cinquant'anni. Si parla da tempo anche del ritorno di Linda Blair nel ruolo dell'indemoniata Regan MacNeil, ritorno che David Gordon Green conferma (più o meno), ma mettendo le mani avanti e spiegando che non sarà come i fan si aspettano.

The Exorcist: Believer, David Gordon Green nella prima foto dal set

Come rivela Collider, Linda Blair non è elencata nel cast del film. Parlando con Entertainment Weekly, Green ha rifiutato di rivelare se l'attrice comparirà o meno nel film, rivelando però il sui coinvolgimento sul set come consulente:

"Il film allude al suo personaggio in molti modi. Siamo stati fortunati e abbiamo avuto Linda come consulente tecnico. Ci ha aiutato a ottenere eccellenti interpretazioni da giovani attrici. È stato davvero prezioso avere una relazione con lei ed essere in grado di coinvolgerla come parte di questa conversazione".

Un nuovo inizio

David Gordon Green ha commentato la scelta di riallacciarsi all'originale L'esorcista senza tener conto dei sequel realizzati negli anni '70 e '80, aggiungendo:

"A essere onesto, non sto evitando quei film, ma non li conosco molto bene. Li ho visti tutti. Ho visto L'Esorcista III più di tutti gli altri e credo che L'esorcista II: l'eretico sia un'epopea di idee senza paura, ma abbiamo comunque deciso di distaccarcene. Il nostro on quel tipo di franchising che ha bisogno di selezionare le caselle".

Un sequel de L'Esorcista - Il credente, intitolato The Exorcist: Deceiver, ha già ottenuto l'approvazione dallo studio e arriverà al cinema nel 2025.