L'esorcista: David Gordon Green conferma che il reboot può essere considerato un sequel

L'esorcista avrà un reboot e David Gordon Green ha rilasciato nuove anticipazioni confermando che il progetto può essere considerato come se fosse un sequel del film cult.

Le nuove anticipazioni sono emerse da un'intervista rilasciata a Total Film in cui si rivela inoltre la situazione della sceneggiatura del nuovo progetto cinematografico.

David Gordon Green ha dichiarato: "L'esorcista è stato scritto. Quello era uno dei miei progetti pandemici. Non è inaccurato sostenere che sarà un sequel del film originale, come tutti i film della saga".

Il filmmaker ha aggiunto: "E non solo li apprezzo, penso che possano rientrare nell'accettabile mitologia per quello che sto facendo. Non sto dicendo 'Fingete che L'esorcista 2 non sia mai accaduto'. Va bene che esista, vanno bene che esistano tutti e li apprezzo tutti".

Green ha quindi sottolineato: "Si tratta di un'altra divertente saga di cui far parte, e spero che lo potremo realizzare nel prossimo futuro. Ha richiesto molte ricerche, piuttosto che dare spazio a una scrittura impulsiva della sceneggiatura. Si tratta di uno di quei progetti che ti obbliga a parlare con molte persone. Leggi molti libri e intervisti tante persone. C'era una tale autenticità drammatica in quello che era il film originale. Immergermi in quel mondo è molto più impegnativo rispetto a quanto pessassi e immagino di essere stato ingenuo a pensarlo, ma è estato esaltante poter essere coinvolto in molte di quelle conversazioni".

Jason Blum, che produrrà il nuovo The Exorcist con la sua Blumhouse insieme a Morgan Creek, aveva dichiarato parlando del progetto: "Sarà come per i sequel di Halloween diretti da David Gordon Greensequel. Credo che si rivelerà una sorpresa piacevole per tutti gli scettici là fuori. Ci sono un sacco di scettici a cui Halloween e David hanno fatto cambiare idea, e credo che capiterà anche con The Exorcist."