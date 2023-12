Ben Stiller sarà protagonista e produttore del film Nutcrackers

Ben Stiller ritornerà su un set, questa volta in veste di attore dopo sei anni trascorsi prevalentemente dietro la macchina da presa: l'attore è impegnato sul set di Nutcrackers, le cui riprese sono già in corso.

Il cast e la troupe sono attualmente al lavoro in Ohio e il film sarà il primo in sei anni con star l'attore.

I primi dettagli del film

Ben Stiller a Roma poco prima delle riprese di Zoolander 2

Nutcrackers avrà come regista David Gordon Green e la sceneggiatura è stata scritta da Leland Douglas (Call of the Wild) e sviluppata da Rough House.

Al centro della trama c'è Mike, un uomo ossessionato dal lavoro interpretato da Ben Stiller, che deve, anche se non ne ha voglia, viaggiare con destinazione Ohio per occuparsi dei suoi quattro nipoti, dopo che i genitori sono morti in un incidente stradale. Ciò che era iniziato come un viaggio di tre giorni per trovare qualcuno che si occupi dei ragazzi si trasforma in settimane di caos nella fattoria e nella consapevolezza che non ha bisogno di trovare per loro una casa, sono stati loro a trovare lui.

Ben Stiller torna a essere Derek Zoolander nel nuovo spot del Super Bowl 2023

Stiller, recentemente, ha diretto e prodotto la prima stagione della serie Scissione, e sarà coinvolto in veste di produttore anche in occasione di Nutcrackers.