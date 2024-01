The Exorcist: Deceiver, David Gordon Green non sarà il regista del film

Il regista David Gordon Green ha deciso di non occuparsi di The Exorcist: Deceiver, il secondo capitolo della nuova trilogia della saga.

David Gordon Green ha deciso che non sarà il regista di The Exorcist: Deceiver, il secondo capitolo della nuova trilogia horror dopo Il Credente.

Il progetto doveva avere una data di uscita del 18 aprile 2025, tuttavia attualmente è stato rimosso dal calendario.

Il cambiamento dietro la macchina da presa

La ricerca di un nuovo regista per The Exorcist: Deceiver è attualmente in corso, mentre David Gordon Green è impegnato nella realizzazione di Nutcrackers, con star Ben Stiller, e della quarta stagione della comedy The Righteous Gemstones.

L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot

Il ritorno della saga horror

Universal e Blumhouse hanno acquistato i diritti dell'horror cult L'esorcista da Morgan Creek nel luglio 2021, pagando 400 milioni di dollari.

Il primo progetto che proseguiva la storia del cult originale, L'Esorcista - Il credente, ha guadagnato in tutto il mondo 136.2 milioni di dollari.

Il risultato è stato al di sotto delle aspettative e sarà interessante scoprire chi accetterà l'incarico di dirigere il sequel e che direzione prenderà la storia.