L'esercito delle 12 scimmie: ecco perché Brad Pitt aveva uno psichiatra sul set

Sul set de L'esercito delle 12 scimmie, insieme a Brad Pitt, c'era anche uno psichiatra chiamato a "supervisionare" il grado di follia presente nella pellicola diretta da Terry Gilliam.

Bruce Willis e Madeleine Stowe nel film L'esercito delle dodici scimmie

Per rendere più credibile il personaggio del folle Jeffrey Goines, interpretato da Brad Pitt, Terry Gilliam ha voluto sul set come consulente un vero psichiatra. Il Dottor Lazlo Gyulai, direttore del programma sui disordini bipolari della Scuola di Medicina dell'Università della Pennsylvania, ha lavorato con Brad Pitt per dar vita a un autentico ritratto di un paziente psichico rifuggendo gli stereotipi.

"Li fanno apparire come pazzi, ma molti malati mentali non sono affatto pazzi, soprattutto se sono affetti da depressione o disturbi dell'umore" dichiarò il Dottor Gyulai al The New York Times all'epoca. "Spesso, con persone che non sono esperte, è difficile catturare la dimensione umana di questa malattia."

Con l'aiuto del Dottor Gyulai Brad Pitt riuscì a centrare il ruolo dando vita a una performance memorabile. Come ha ricordato di recente Gilliam a PeopleTV's Couch Surfing, "Brad era molto laconico. Ce l'ha messa davvero tutta e ha trovato subito la connessione con un personaggio fuori dagli schemi. Sul set è letteralmente esploso."