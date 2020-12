L'esercito delle 12 Scimmie, su Netflix in streaming da oggi

L'esercito delle dodici scimmie sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 31 dicembre: disponibile il film cult di Terry Gilliam, datato 1995, con un cast da urlo, da Brad Pitt a Bruce Willis e Christopher Plummer.

La pellicola è ambientata in un futuro distopico dove il 90% della razza umana è stato spazzato via da un virus che nel corso del tempo è mutato costringendo i sopravvissuti a vivere in tunnel sotterranei. Per creare un antidoto gli scienziati hanno bisogno di un campione del virus originale e inventano un modo per viaggiare nel tempo. Un detenuto di nome James Cole acconsente a sottoporsi al viaggio sperimentale in cambio di uno sconto sulla sua pena. Il metodo inventato dagli scienziati però non è perfetto e durante i suoi viaggi Cole finisce in periodi temporali sbagliati, dove fa la conoscenza di personaggi chiave relativi agli eventi che trasformeranno il pianeta e al suo futuro in maniera più personale.

Bruce Willis e Madeleine Stowe nel film L'esercito delle dodici scimmie

Si ritiene che i responsabili della piaga siano un gruppo terroristico che si fa chiamare l'Esercito delle 12 scimmie e Cole deve cercare di rintracciarli. Nel film Cole è interpretato da Bruce Willis mentre Brad Pitt è Jeffrey Goines, fondatore dell'Esercito che dà il nome alla pellicola. In aggiunta Madeleine Stowe è la dottoressa Kathryn Railly, che si occupa del caso di Cole quando questi viene arrestato dalla polizia del passato e ricoverato in un istituto mentale.