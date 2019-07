Leonardo DiCaprio, la PETA gli chiede di salvare lo scimpanzè di The Wolf of Wall Street

La PETA torna all'attacco e chiede a Leonardo DiCaprio un aiuto per salvare lo scimpanzè comparso in una scena di The Wolf Of Wall Street.

Quasi due anni dopo aver contattato per la prima volta Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, questa settimana la PETA si è messa di nuovo in contatto con loro per richiedere aiuto nella liberazione dello scimpanzé apparso in una scena di The Wolf Of Wall Street.

Un nuovo video pubblicato dall'associazione, mostra lo scimpanzé legato e costretto a esibirsi in uno spettacolo circense. Un rappresentante PETA ha dichiarato a IndieWire che l'organizzazione ha inviato lettere a Scorsese e Leonardo DiCaprio, chiedendo se li aiuteranno nella liberazione dell'animale: "Cari sig. Scorsese e sig. DiCaprio, il nostro team ha recentemente ottenuto questo filmato di Chance, lo scimpanzé usato nel vostro film. Come vedrete, viene ancora utilizzato come fenomeno da baraccone in un circo, legato e costretto a esibirsi di fronte a folle spaventose. C'è ancora tempo per aiutarlo. Volete? Fatecelo sapere."

Ma non è l'unica causa in cui Leonardo DiCaprio è coinvolto. Sembra infatti che PETA abbia denunciato anche il film C'era una volta a... Hollywood, per il presunto maltrattamento di un pitbull sul set: "I pitbull sono gli animali più maltrattati e abbandonati nel mondo dei cani, e Quentin Tarantino ha fatto molto per esacerbare la situazione procurando i cani da un noto allevatore. I pitbull sono incatenati, messi in gabbia, trascurati, affamati, picchiati e persino incendiati e vengono fatti combattere fino alla morte... Mentre la comunità umana sta facendo tutto il possibile per aiutare questi animali - principalmente, chiudendo l'industria dell'allevamento dei pitbull - Tarantino fa un passo indietro. Vergogna!"

Sembra proprio che Hollywood sia al centro del mirino della PETA, che farà di tutto per ottenere le proprie richieste. Ci riuscirà?