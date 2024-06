Margot Robbie: "Vendere gin è molto più facile che vendere film"

Margot Robbieha conquistato l'industria cinematografica grazie a molti film di successo, ultimo fra tutti Barbie, che ha realizzato un incasso record. L'attrice ora ha messo gli occhi sul lucroso mercato del gin, con il lancio del suo liquore.

Insieme al marito ed anche socio d'affari, Tom Ackerley, ed insieme ad altri tre amici, la Robbie ha lanciato Papa Salt, la sua marca di gin ed afferma che venderlo è sicuramente più facile che vendere un film. La star e produttrice di Barbie, che ha guadagnato 1,4 miliardi di dollari, ha dichiarato al Times di aver trovato "rinfrescante" il processo di creazione e commercializzazione del suo gin:

"I film sono un'attività folle in cui si vende qualcosa che non è tangibile, è un'idea che deve raggiungere quante più persone possibili. Non hai idea di quanto guadagnerà, di chi lo vedrà, se lo vedrà o come verrà accolto. Quest'idea, invece, sembra molto più diretta, è più facile prevedere le cose. Si possono fare previsioni su un foglio di calcolo come non si possono fare su un'idea di film".

Nonostante le ultime dichiarazione della Robbie, la sua casa di produzione, la LuckyChap, ha riscosso un enorme successo da quando l'ha co-fondata nel 2014. Con una programmazione che comprende successi come I, Tonya (2017), Promising Young Woman (2020), Saltburn (2023) e naturalmente il fenomenale Barbie dell'anno scorso.

Infatti, fino ad oggi, ha ottenuto un totale di 25 nomination agli Oscar (Allison Janney ha vinto l'Oscar per il ruolo della madre di Tonya Harding), e 18 nomination ai BAFTA, ma soprattutto miliardi di incassi al botteghino.

Margot Robbie ha dichiarato in un'intervista di aver esitato a seguire tanti altri grandi nomi nell'industria delle bevande in piena espansione: come per esempio Brad Pitt, George Clooney, Kylie Minogue e altri, ma ritiene che questo sia un interesse genuino per lei, per suo marito e per i suoi amici, e non solo un'opportunità per fare soldi, sottolineando:

"Le nostre passioni sono il cinema e le bevande, e ora le abbiamo soddisfatte entrambe".