Leonardo DiCaprio ha avuto un solo modello per Una battaglia dopo l'altra: "Il grande Lebowski"

Dopo aver rinunciato a Boogie Nights, Leonardo DiCaprio ha atteso qualche decennio per riuscire a lavorare con Paul Thomas Anderson. Finalmente l'occasione perfetta è arrivata con Una battaglia dopo l'altra, ruolo per cui il divo ha confessato di essersi ispirato a Il grande Lebowski.

"Il primo giorno sul set sono sempre nervoso, davvero", ha confessato DiCaprio a Variety alla première del film al TCL Chinese Theatre di Hollywood. "Ma all'ora di pranzo, ho già raggiunto la concentrazione, perché, sai, sei sul set, non hai tempo per essere nervoso".

Drugo Lebowski, modello di vita e di look

In Una battaglia dopo l'altra vedremo un Leonardo DiCaprio sotto una luce molto meno attraente di quanto il pubblico sia abituato. La star di The Wolf of Wall Street interpreta un ex rivoluzionario trasandato di nome Bob Ferguson costretto a riunirsi ai suoi ex compagni di lotta per salvare la figlia. Tra gli altri membri del cast figurano Teyana Taylor, Benicio Del Toro, Regina Hall e Sean Penn.

DiCaprio ha descritto il suo personaggio come "un uomo che se ne sta a casa a fumare erba tutto il tempo", aggiungendo di essersi ispirato molto all'interpretazione di Jeff Bridges nei panni del Drugo ne Il grande Lebowski del 1998, anche nei momenti più concitati nel film.

"Abbiamo fatto un sacco di cose folli in questo film", ha spiegato. "Ma è proprio questa la differenza. Paul Thomas Anderson è diverso da tutto il resto. Lui vuole che nelle acrobazie il suo personaggio cada."

DiCaprio ha insistito sul fatto di aver seguito il Metodo per il ruolo, fumando erba, proprio come il suo personaggio. "Non riesco a fingere", ha spiegato.

Paul Thomas Anderson, il regista dei sogni

A lavoro concluso, Leonardo DiCaprio non ha che parole entusiastiche per Paul Thomas Anderson e ammette che avrebbe accettato qualsiasi film gli fosse stato proposto dal regista di culto con cui aspettava di lavorare "da vent'anni".

"Ogni volta che ti capita di incontrare qualcuno che si impegna davvero a realizzare un'odissea spettacolare, un regista unico come Paul, devi cogliere l'occasione al volo", ha detto. "A dire il vero, avrei fatto qualsiasi film mi avesse proposto perché è un regista così unico e interessante, e così bravo. Ma sono contento di aver potuto fare questo film."

L'uscita italiana di Una battaglia dopo l'altra, che promette una durata da record, è fissata per il 25 settembre.