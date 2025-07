Leonardo DiCaprio su Fortnite con Una battaglia dopo l'altra? La scelta di marketing "estrema" di Warner Bros.

Che Paul Thomas Anderson fosse refrattario ai festival del cinema non è novità. Ma la scelta di evitare palcoscenici prestigiosi come Venezia e Toronto avrebbe costretto Warner Bros. a puntare su trovate di marketing "alternative" per lanciare la sua nuova fatica, il chiacchierato Una battaglia dopo l'altra, soprattutto in vista della stagione dei premi che prenderà il via in autunno. E così, a sorpresa, scopriamo che la pellicola interpretata dalla star Leonardo DiCaprio potrebbe finire su Fortnite, come anticipa Discussing Film.

La scelta di lanciare un'opera intellettuale e militante, tratta da un autore ostico come Thomas Pynchon, su una piattaforma digitale come Fortnite, condividendo lo spazio con Ariana Grande, John Wick e Goku, suona come un tentativo dettato dalla disperazione per Warner. Il film, costato 140 milioni di dollari, è l'opera più costosa mai realizzata da Paul Thomas Anderson, ma le prime proiezioni test avrebbero dato esiti contrastanti, innescando uno scontro tra lo studio e il regista per il final cut.

Paul Thomas Anderson: una gatta da pelare per Warner Bros.?

La difficoltà principale riguardo a un titolo come Una battaglia dopo l'altra, potenzialmente di nicchia nonostante la presenza della star Leonardo DiCaprio, starebbe nel categorizzarlo in un genere. Come scrive WorldfoReel, "quasi tutte le domande della Warner Bros. post-proiezione non riguardavano il contenuto, le interpretazioni o il ritmo del film, ma come, esattamente, avrebbero dovuto promuoverlo. In altre parole, lo studio non stava tanto valutando l'impatto del film, quanto piuttosto cercando di elaborare una strategia di crowdsourcing per vendere un film che sfugge a una facile categorizzazione".

Sean Penn afferra per il collo Teyana Taylor

Secondo adattamento di Thomas Pynchon per Anderson dopo Vizio di forma, nonché suo primo film da Licorice Pizza del 2021, Una battaglia dopo l'altra vede Leonardo DiCaprio nei panni di Bob Ferguson, un ex hippie degli anni '60 il cui passato da rivoluzionario e la cui famiglia separata tornano a perseguitarlo, mettendo a repentaglio il futuro di sua figlia quando quest'ultima viene rapita dal suo vecchio nemico, il suprematista bianco Colonello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), che in passato ha avuto una relazione con la madre di sua figlia (Teyana Taylor).

Tra le poche certezze che abbiamo riguardo a Una battaglia dopo l'altra per il momento c'è la data di uscita italiana, prevista per il 25 settembre. A fianco del premio Oscar Leonardo DiCaprio troviamo Benicio del Toro e Sean Penn, affiancati da Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris e Alana Haim.