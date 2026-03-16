Una battaglia dopo l'altra è il miglior film, Paul Thomas Anderson: "Mi avete fatto sudare"

Finalmente è arrivato anche l'Oscar. Dopo anni di riconoscimenti critici, anche l'Academy ha tributato il giusto riconoscimento a Paul Thomas Anderson, uscito trionfatore dalla notte degli Oscar 2026 con il suo Una battaglia dopo l'altra, che si è portato a casa sei statuette tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia.

Anomalia nel panorama cinematografico attuale, Una battaglia dopo l'altra è un pamphlet politico sovversivo ad alto budget che ha creato qualche grattacapo a Warner Bros. prima di uscire in sala ottenendo un successo di critica travolgente e incassando quasi 210 milioni globali.

Una battaglia dopo l'altra: Paul Thomas Anderson con in mano l'Oscar

Paul Thomas Anderson e la fatica di ottenere un Oscar

La nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra aveva già anticipato le qualità del film, ispirato al criptico Vineland di Thomas Pincheon, riconosciute anche dall'Academy. Il film ha vinto sei premi, tre dei quali conquistati personalmente da Anderson.

"Mi avete fatto lavorare sodo per uno di questi premi" ha scherzato il regista nel discorso di ringraziamento per l'Oscar alla miglior regia. "Condivido questo riconoscimento con un mio amico che è lontano dai riflettori. Si chiama Adam, si sta gustando un gin tonic ed è felicissimo per me e per tutta la troupe. Voglio ringraziare l'Academy per aver ritenuto il mio lavoro degno di questo altissimo riconoscimento. E ai miei compagni di nomination: Chloé, Ryan, Joachim e Josh, non avrei potuto chiedere di meglio. È un onore essere affiancato a voi. Ci sarà sempre un po' di dubbio nel cuore sul fatto di meritare questo premio, ma non c'è dubbio sulla gioia che provo. Sono qui grazie alla fiducia che le persone ripongono in me, a coloro che mi dedicano il loro tempo, e questa è la parte migliore dell'essere in una troupe cinematografica: stare con le persone. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Questo è un dono meraviglioso e sono felicissimo di poter chiamare il cinema casa mia. È davvero fantastico. Grazie di cuore."

I colleghi citati, naturalmente, erano gli altri quattro membri della cinquina per la miglio regia: Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Ryan Coogler (I peccatori) e Joachim Trier (Sentimental Value).

Un film "politico": la consapevolezza di Paul Thomas Anderson

Nonostante le critiche piovute dai detrattori conservatori per la visione politica che trapela dal film, l'Academy ha riconosciuto il valore dell'opera di Paul Thomas Anderson, che ha ottenuto tredici candidature portandosi a casa sei Oscar. Potete visionare la lista completa dei vincitori degli Oscar 2026 per scoprire gli altri premiati.

Leonardo DiCaprio è armato in una scena di Una battaglia dopo l'altra

"Conosco un po' di quelle critiche" ha detto Anderson ai giornalisti dopo la fine della cerimonia. "So che abbiamo rappresentato molti personaggi diversi, imperfetti. È complicato. Abbiamo sempre saputo che stavamo cercando di realizzare qualcosa di complesso. Sapevamo che non stavamo realizzando qualcosa di non eroico, e dovevamo abbracciare questo aspetto".

Alla domanda di un giornalista su quale fosse il messaggio di Una battaglia dopo l'altra, ANderson ha scherzato replicando: "Pensavo che dovessimo festeggiare!" per poi ammettere: "Il nostro film presenta ovviamente alcuni parallelismi con ciò che accade quotidianamente nelle notizie, quindi riflette chiaramente ciò che sta succedendo nel mondo. non so dove stiamo andando, ma so chiaramente che alla fine la protagonista continua a combattere contro le forze del male e penso, come ho detto nel mio discorso, che almeno bisognerebbe far tornare di moda il buon senso e la decenza."