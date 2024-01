Leonardo DiCaprio ha introdotto Scorsese ai film di Miyazaki: 'Gli ho consigliato La città incantata'

Scorsese non aveva mai visto un film di Miyazaki, così DiCaprio gli ha consigliato di iniziare con La città incantata e Principessa Mononoke

In una chiacchierata con Letterboxd, Leonardo DiCaprio ha rivelato di aver introdotto l'amico e mentore Martin Scorsese per la prima volta al cinema di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, di cui il regista non aveva ancora visto nulla.

"Mi hanno chiesto quali film ti ho fatto conoscere, ma considerando che hai visto tutti i film mai realizzati fino al 1980, è piuttosto difficile dirlo", ha esordito DiCaprio rivolgendosi direttamente a Scorsese, condividendo i loro ricordi su alcuni dei film che si sono raccomandati a vicenda nel corso degli anni. Recentemente, Scorsese ha definito DiCaprio "uno dei migliori attori della storia del cinema".

L'unica eccezione? Scorsese aveva una carenza da colmare, ovvero i film di Hayao Miyazaki. DiCaprio ha rivelato di aver consigliato al regista di iniziare con La città incantata e Principessa Mononoke.

Successivamente, DiCaprio ha spiegato come il regista, prima di iniziare a girare un nuovo film, sia solito far vedere all'intero cast alcune scene o film che sono di fondamentale importanza per lui affinché tutti entrino nel giusto spirito durante le riprese:

"Fai queste proiezioni e tutto il cast e la troupe sono invitati. Ciò che è così vantaggioso per noi attori è che a volte servono per il tono generale del film, ma altre volte anche solo per una scena".