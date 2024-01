Martin Scorsese su Leonardo DiCaprio: 'Uno dei migliori attori della storia del cinema'

Scorsese e DiCaprio hanno lavorato insieme per ben sei volte, l'ultima proprio per Killers of the Flower Moon.

Dopo aver lavorato insieme per oltre 20 anni, Martin Scorsese è pienamente consapevole del talento di Leonardo DiCaprio e di lui si fida ciecamente, tanto da arrivare a definirlo "uno dei migliori attori della storia del cinema".

Il regista lo ha dichiarato in occasione della sua premiazione presso il National Board of Review.

"Non è potuto venire stasera per un'ottima ragione... È proprio nel bel mezzo della preparazione per il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Originariamente, Bob De Niro mi parlò di Leo DiCaprio all'epoca in cui lavorò con lui in 'Voglia di ricominciare'. Mi disse: 'Un giorno dovrai lavorare con questo ragazzo'. A quel tempo, De Niro non mi aveva mai raccomandato nessuno. Quindi, negli ultimi 23 anni abbiamo fatto sei film insieme... Ho piena fiducia in lui. So di poter contare su di lui. La sua immersione nella mente del personaggio che sta cercando di interpretare all'interno della storia è totale. Il suo coraggio è qualcosa che mi dà gioia di vivere quando realizzo un film", ha detto Scorsese.

Killers of the Flower Moon miglior film del 2023 per la National Board of Review

Scorsese ha proseguito affermando che con DiCaprio c'è "una ricerca folle e incessante di quella che potrebbe essere la verità di ogni personaggio che interpreta. È un genio del cinema, e glielo si vede in faccia. Lo si vede non solo attraverso i suoi occhi, ma il suo è il volto del cinema. Non ha bisogno di dire una parola. È tutto lì. Lo si vede in tutti i suoi film, da 'Voglia di ricominciare' al film 'Buon compleanno Mr. Grape', che era meraviglioso, fino allo straordinario 'The Revenant'".