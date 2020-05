Leonardo DiCaprio: le foto del provino fallito per Hook di Steven Spielberg

Un giovanissimo Leonardo DiCaprio si è sottoposto al provino per Hook - Capitan Uncino di Steven Spielberg, provino che non gli ha fruttato un ruolo nel film, ma adesso le foto di quel momento sono ricomparse sul web.

Put non essendo divenuto un blockbuster, Hook - Capitan Uncino è un classico nel suo genere. La fiaba vede tra gli interpreti Robin Williams, Julia Roberts, Dustin Hoffman e Bob Hoskins. Quando Leonardo DiCaprio si è sottoposto al provino, intorno al 1990, aveva circa sedici anni. A quanto pare all'epoca Steven Spielberg, ma oggi l'account Instagram di Amblin Entertainment ha celebrato quell'evento pubblicando le immagini dell'audizione.

Non sappiamo per quale ruolo Leonardo DiCaprio si fosse presentato. Vista l'età è possibile che si proponne come uno dei Ragazzi Pwerduti, magari Rufio. Secondo quando riportato dall'account, il fatto che DiCaprio sia incluso nelle foto è un errore visto che il fotografo stava realizzando le foto per un articolo sui casting directors, ma le fan dell'attore premio Oscar saranno comunque felici di vederlo da adolescente impegnato a muovere i primi passi nell'industria.