American Psycho, Mary Harron: "Ho quasi perso la regia per aver rifiutato Leonardo DiCaprio"

La regista del cult American Psycho, Mary Harron, svela di aver rischiato di non fare il film per aver rifiutato di ingaggiare Leonardo DiCaprio nel cast.

L'interpretazione di Christian Bale in American Psycho è diventata di culto, ma la regista Mary Harron svela di aver rischiato di perdere la regia del progetto per aver rifiutato Leonardo DiCaprio come protagonista.

Christian Bale è Patrick Bateman in American Psycho

In occasione del ventesimo anniversario di American Psycho, Mary Harron ha svelato qualche retroscena ricordando di aver rischiato di perdere il lavoro all'epoca dell'interessamento di Leonardo DiCaprio al ruolo di Patrick Bateman. DiCaprio, fresco del successo di Titanic, voleva la parte, ma la regista gli ha preferito Christian Bale:

Christian Bale è Patrick Bateman in una scena di American Psycho

"Non ero d'accordo col casting di DiCaprio, in parte perché era una grande star, ma anche perché aveva una fanbase di adolescenti. Non lo trovavo giusto per la parte così per un po' di tempo sono stata licenziata dalla produzione."

DiCaprio approdò nel progetto e corteggiò Oliver Stone, cercando di convincerlo a dirigere il film, ma quando i due si trovarono in disaccordo Mary Harron riuscì a tornare a capo del progetto: "Non riuscivano a mettersi d'accordo sulla sceneggiatura, così mi hanno richiamato e io sono riuscita a ingaggiare Christian."

Bale si è rivelato essere un perfetto Patrick Bateman, tanto da stupire la stessa regista: "La sua preparazione fisica è andata oltre ciò che mi aspettavo. Pensavo che si sarebbe recato in palestra, perché Bateman è un fanatico della forma fisica, ma lui ha subito una trasformazione incredibile. Mangiava solo pollo alla griglia."

Mary Harron ricorda anche la realizzazione di una delle scene di culto del film, quella in cui Bateman uccide con un'ascia il finanziere Paul Allen, interpretato da Jared Leto. La regista ha voluto provare la scena senza Jared Leto così che l'attore fosse davvero scioccato dalla performance di Christian Bale: "Christian ha tenuto nascosta la sua performance fino a quel momento in modo che risultasse una vera sorpresa. Quando urla 'Hey Paul' e Jared si volta e vede Christian che corre verso di lui con l'ascia, sembra davvero scioccato."