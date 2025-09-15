Leonardo DiCaprio sarà nel cast di Heat 2, l'atteso sequel diretto di Michael Mann?

Michael Mann è da tempo al lavoro su Heat 2, il sequel del suo film arrivato nelle sale ben 30 anni fa, nel 1995. Secondo alcune indiscrezioni il film potrebbe ora contare sulla presenza nel cast di un premio Oscar: Leonardo DiCaprio è infatti indicato come un possibile protagonista del progetto.

DiCaprio nel cast di Heat 2?

Il sito World of Reel sostiene infatti di aver ricevuto un'indiscrezione relativa al coinvolgimento dell'attore nel film. Il sequel di Heat - La sfida, inoltre, avrebbe ottenuto il via libera alla produzione, probabilmente proprio grazie alla presenza nel cast di un nome di grande caratura come quello di Leonardo DiCaprio.

Michael De Luca e Pam Abdy, a capo di Warner Bros, sarebbero pronti a sostenere economicamente il sequel con un investimento economico importante che potrebbe permettere a Michael Mann di avere nel cast anche star come Austin Butler e Adam Driver.

Secondo fonti vicine alla produzione, inoltre, nel progetto dovrebbe essere coinvolto il direttore della fotografia Dante Spinotti, che aveva già lavorato all'originale.

Il regista, un anno fa, aveva chiesto un budget superiore a 150 milioni di dollari per realizzare il film, non riuscendo immediatamente a ottenere il sostegno dello studio. Nonostante DiCaprio sia stato recentemente protagonista di Una battaglia dopo l'altra (caratterizzato da un approccio particolarmente emotivo alla storia), il lungometraggio diretto da Paul Thomas Anderson che ha conquistato la critica, ma non i box office, De Luca e Abdy avrebbero deciso di dare il proprio appoggio alla produzione del sequel, collaborando probabilmente con Apple.

Il lavoro su Heat 2

Mann, nel mese di marzo, aveva dichiarato: "Ho appena finito la sceneggiatura e consegnato la prima bozza. In questo caso, era per la Warner Bros. Più di così non posso dire. Ma è un progetto entusiasmante".

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1995, Heat - La sfida raccontava la storia del geniale criminale Neil McCauley (Robert De Niro), impegnato ad organizzare un ultimo colpo mentre viene incessantemente braccato dal tenace tenente della LAPD Vincent Hanna (Al Pacino), iniziando un vero e proprio intenso gioco di gatto col topo.

Le loro vite sono destinate ad incrociarsi sempre di più ed entrambi dovevano confrontarsi con il prezzo che dovranno pagare per le loro azioni. Nel cast del film anche Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Amy Brenneman, Dennis Haysbert, Ashley Judd e Natalie Portman.