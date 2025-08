Leonardo DiCaprio in Heat 2? Michael Mann lo vuole, ma Warner Bros. blocca il budget

Leonardo DiCaprio potrebbe presto unirsi al cast di Heat 2, il sequel dell'acclamato film di Michael Mann del 1995, ma il progetto è attualmente bloccato da problemi di budget.

La nuova pellicola, ispirata all'omonimo romanzo pubblicato nel 2022, rappresenterebbe un ambizioso ritorno all'universo narrativo che ha fatto la storia del cinema poliziesco degli anni '90. A frenare la realizzazione, però, è il forte disaccordo tra il regista e gli studios sui costi della produzione.

Michael Mann vuole DiCaprio, ma il budget rimane un ostacolo

Secondo quanto riportato dal giornalista Matt Belloni su Puck, Michael Mann avrebbe inizialmente presentato a Warner Bros. un budget superiore ai 200 milioni di dollari. Dopo alcune negoziazioni, il regista lo avrebbe ridotto a 170 milioni. Tuttavia, i vertici dello studio - Mike De Luca e Pam Abdy - sembrano ancora restii ad approvare la produzione a queste condizioni, pur essendo interessati a dare un seguito al cult originale.

Robert De Niro in una sequenza di Heat - La sfida, di Michael Mann

Per sbloccare la situazione, Warner Bros. avrebbe addirittura avviato contatti con Apple, valutando una possibile coproduzione con l'obiettivo di ripartire i costi. Uno dei pochi elementi che potrebbe convincere gli studios a procedere è l'eventuale partecipazione di Leonardo DiCaprio, in grado da solo di attirare pubblico e investitori.

DiCaprio è in trattative con Mann per il ruolo da protagonista

Al momento, Leonardo DiCaprio sarebbe in trattative con Michael Mann per un ruolo chiave in Heat 2. Non è ancora confermato se accetterà, ma secondo le indiscrezioni, l'attore avrebbe già avuto colloqui diretti con il regista. Qualora l'intesa andasse in porto, il film avrebbe altissime probabilità di ottenere luce verde dalla produzione.

Killers of the Flower Moon: un'immagine di Leonardo DiCaprio

Il personaggio più plausibile per DiCaprio sarebbe quello del giovane Neil McCauley, originariamente interpretato da Robert De Niro nel film del 1995. La storia, infatti, si sviluppa su più linee temporali, esplorando il passato e il futuro dei protagonisti già visti nella pellicola originale.

Heat 2 sarà un prequel e un sequel: tutti i dettagli sulla trama

Il nuovo progetto è tratto dal romanzo Heat 2, scritto da Michael Mann e Meg Gardiner, che amplia e approfondisce l'universo narrativo del film originale. La storia si apre nel 1988 a Chicago, dove il detective Vincent Hanna è impegnato in una caccia serrata a un feroce criminale, mentre nel frattempo Neil McCauley e la sua banda preparano un colpo che segnerà la loro ascesa.

Al Pacino e Robert De Niro in una scena di Heat - La sfida, di Michael Mann

Il racconto riprende poi immediatamente dopo gli eventi del film del 1995, seguendo la fuga di Chris Shiherlis, uno dei pochi sopravvissuti, e prosegue nel 2000, con Hanna ancora sulle tracce dello stesso gangster del passato. In parallelo, Chris si ritrova invischiato in una rete criminale che si estende tra Taiwan e Paraguay.

Il film originale, uscito nel 1995, è considerato uno dei massimi esempi del cinema di genere. Diretto da Michael Mann, metteva di fronte Al Pacino e Robert De Niro, due giganti del cinema, in un duello memorabile tra poliziotto e ladro. Girato con un budget di 60 milioni di dollari, Heat incassò 187 milioni al botteghino, diventando un successo mondiale e guadagnandosi uno status di culto nel panorama cinematografico.