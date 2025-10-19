Michael Mann userà l’IA per ringiovanire gli attori in Heat 2: "Sarà essenziale nel film"

Il regista ha confessato che verrà utilizzata l'intelligenza artificiale nella lavorazione dell'atteso sequel del film anni '90.

Michael Mann sul set di Public Enemies
Michael Mann ha confermato di avere intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale nella produzione di Heat 2. Il regista è attualmente impegnato a lavorare al sequel.

Mann utilizzerà l'IA per sperimentare l'invecchiamento e il ringiovanimento dei personaggi e durante il Lumière Film Festival in Francia, ha sottolineato l'importanza di questa tecnologia rivoluzionaria.

Michael Mann userà l'intelligenza artificiale in Heat 2

"Non sperimento mai con la tecnologia in modo gratuito" ha specificato Mann "Quando ho una necessità drammatica o estetica, allora approfondisco ciò di cui ho bisogno. L'invecchiamento e il ringiovanimento potrebbero essere molto importanti nel prossimo film".

Al Pacino e Robert De Niro in una scena di Heat - La sfida, di Michael Mann
Al Pacino e Robert De Niro in Heat - La sfida

Il regista di Heat - La sfida ha sottolineato: "Heat 2 è un film costoso da produrre, ma credo che debba essere fatto con la giusta grandezza e scala. Sarà girato a Chicago, Los Angeles e in Paraguay, e forse anche in alcune parti di Singapore. I drammi vengono realizzati con certi budget per via dei costi, non per avidità. Se fosse stato più economico, avrei potuto girarlo ovunque. Ma è un progetto complesso, e non posso entrare in tutti i dettagli politici".

La storia di Heat 2 di Michael Mann

Heat 2 è basato sul romanzo omonimo scritto dallo stesso Mann insieme a Meg Gardiner, ed era stato cancellato inizialmente da Warner Bros. per motivi di budget, ma grazie al passaggio del progetto a United Artists di Amazon MGM potrebbe permettere a Mann di realizzare il film desiderato.

La trama di Heat 2 si svolgerà tra presente e passato: "Mi è venuta un'idea basata sul legame tra due avversari letali" ha dichiarato Michael Mann in una recente intervista "l'Hanna di Pacino e il McCauley di De Niro, per raccontare sia ciò che accadde prima del film che ciò che avviene dopo".

Il primo film vedeva tra i protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer.