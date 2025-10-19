Michael Mann userà l’IA per ringiovanire gli attori in Heat 2: "Sarà essenziale nel film"

Michael Mann ha confermato di avere intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale nella produzione di Heat 2. Il regista è attualmente impegnato a lavorare al sequel.

Mann utilizzerà l'IA per sperimentare l'invecchiamento e il ringiovanimento dei personaggi e durante il Lumière Film Festival in Francia, ha sottolineato l'importanza di questa tecnologia rivoluzionaria.

Michael Mann userà l'intelligenza artificiale in Heat 2

"Non sperimento mai con la tecnologia in modo gratuito" ha specificato Mann "Quando ho una necessità drammatica o estetica, allora approfondisco ciò di cui ho bisogno. L'invecchiamento e il ringiovanimento potrebbero essere molto importanti nel prossimo film".

Al Pacino e Robert De Niro in Heat - La sfida

Il regista di Heat - La sfida ha sottolineato: "Heat 2 è un film costoso da produrre, ma credo che debba essere fatto con la giusta grandezza e scala. Sarà girato a Chicago, Los Angeles e in Paraguay, e forse anche in alcune parti di Singapore. I drammi vengono realizzati con certi budget per via dei costi, non per avidità. Se fosse stato più economico, avrei potuto girarlo ovunque. Ma è un progetto complesso, e non posso entrare in tutti i dettagli politici".

La storia di Heat 2 di Michael Mann

Heat 2 è basato sul romanzo omonimo scritto dallo stesso Mann insieme a Meg Gardiner, ed era stato cancellato inizialmente da Warner Bros. per motivi di budget, ma grazie al passaggio del progetto a United Artists di Amazon MGM potrebbe permettere a Mann di realizzare il film desiderato.

La trama di Heat 2 si svolgerà tra presente e passato: "Mi è venuta un'idea basata sul legame tra due avversari letali" ha dichiarato Michael Mann in una recente intervista "l'Hanna di Pacino e il McCauley di De Niro, per raccontare sia ciò che accadde prima del film che ciò che avviene dopo".

Il primo film vedeva tra i protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer.