Heat 2, Michael Mann ha finito la bozza dello script e non vede l'ora: "È un progetto entusiasmante"

Michael Mann ha annunciato di aver completato la bozza della sceneggiatura di Heat 2, progetto ufficializzato nel 2023 e ancora in lavorazione. Il regista tornerà dietro la macchina da presa dopo il successo del cult del 1995.

Dopo aver concluso lo script, Michael Mann ha confermato di averlo consegnato alla Warner Bros. in attesa del segnale positivo che darebbe il via alla fase successiva della produzione del film.

L'entusiasmo di Michael Mann per il sequel di Heat

"Ho appena finito la sceneggiatura e consegnato la prima bozza. In questo caso, era per la Warner Bros. Più di così non posso dire. Ma è un progetto entusiasmante" ha dichiarato il regista.

Diane Venora e Al Pacino in una scena di Heat - La sfida

Da anni circolava la voce di un seguito cinematografico di Heat - La sfida e dopo parecchi tira e molla il progetto sembra indirizzato sui binari giusti e il prossimo step sarà quello di programmare l'inizio delle riprese.

Il successo del cult Heat - La sfida

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1995, Heat - La sfida racconta la storia del geniale criminale Neil McCauley (Robert De Niro), impegnato ad organizzare un ultimo colpo mentre viene incessantemente braccato dal tenace tenente della LAPD Vincent Hanna (Al Pacino), iniziando un vero e proprio intenso gioco di gatto col topo.

Le loro vite sono destinate ad incrociarsi sempre di più ed entrambi dovranno confrontarsi con il prezzo che dovranno pagare per le loro azioni. Nel cast del film anche Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Amy Brenneman, Dennis Haysbert, Ashley Judd e Natalie Portman.

Al Pacino e Robert De Niro in una scena di Heat - La sfida

Lo scorso novembre, Michael Mann aveva annunciato di essere al lavoro sulla stesura della sceneggiatura e sperava che il progetto potesse avviarsi il prima possibile nei mesi successivi.