Le ragazze di Wall Street: il film con Jennifer Lopez stasera su Sky Cinema Uno

Jennifer Lopez sbarca stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15, con Le ragazze di Wall Street, il film diretto da Lorene Scafaria, basato sull'articolo del New York Magazine del 2015 The Hustlers at Scores di Jessica Pressler.

Al centro di Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business c'è la storia di Destiny (Constance Wu) fa la spogliarellista per provvedere a sé stessa e alla nonna. La sua vita cambia quando fa amicizia con Ramona (Jennifer Lopez), la stella del locale. Destiny impara da Ramona come conquistare il pubblico maschile, soprattutto la clientela di Wall Street, e come sfruttare invece di essere sfruttare. Destiny, Ramona e altre ballerine che si uniscono a loro, escogitano un piano per cambiare le regole del gioco, ma la situazione sfuggirà al loro controllo.

Tratto da un'incredibile storia vera, Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business al suo arrivo nel 2019 ha ottenuto non solo un ottimo riscontro di pubblico ma anche ottime recensioni. Tanto che tutti avevano pensato che sarebbe stato l'anno di Jennifer Lopez agli Oscar. Ma così non è stato.