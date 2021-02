Hustlers, Jennifer Lopez commenta la mancata candidatura agli Oscar: "È stato un dolore improvviso"

La stagione delle premiazioni si avvicina e Jennifer Lopez ha ricordato la sua esclusione dagli Oscars 2020 per Hustlers (Le ragazze di Wall Street) film del 2019 per cui tutti pensavano avrebbe vinto una statuetta.

Jennifer Lopez nel 2019 ha regalato al cinema una grande interpretazione in Le ragazze di Wall Street e in molti davano per certa una sua candidatura all'Oscar come migliore attrice non protagonista. Come lei stessa ha ammesso, l'esclusione le ha provocato dubbi e sofferenza.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: una scena del film

Quando quella nomination per Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business non si è concretizzata, Jennifer Lopez non si è persa d'animo e ha regalato a tutti una stupenda performance al Super Bowl 2020, che ancora tutti ricordano, ma nella sua testa per un momento si è insinuato qualche dubbio, come ha confessato ad Allure:

"È stato come un dolore improvviso. Mi dicevo, 'Ok, quando per tutti gli altri dovresti essere nominato e non lo sei, cosa significa? È davvero reale? Gli altri premi che ho ricevuto sono reali e questo no?"

Alla fine, però, la star mondiale ha dovuto accettare questa "sconfitta" e concentrarsi nuovamente su ciò che per lei conta davvero. Nell'intervista ricorda: "È arrivato un momento in cui ho pensato, 'Non è questo il motivo per cui lo faccio. Non lo faccio per avere 10 Oscar sulla mensola del camino o 20 Grammy'. Il punto è creare e la gioia che ricevo dalle cose che riesco a regalare al mondo, progetti che intrattengono, ispirano e danno potere alle persone...Penso che la mia vita sia molto più che solo premi".

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business (in originale Hustlers) è stato uno dei migliori film di Jennifer Lopez in cui la cantante ha regalato una performance fenomenale nei panni di Ramona, la stella di un locale per spogliarelliste in cui Destiny (Constance Wu) si esibisce per provvedere a sé stessa e alla nonna. Destiny impara da Ramona come conquistare il pubblico maschile, soprattutto la clientela di Wall Street, e come sfruttare invece di essere sfruttare. Destiny, Ramona e altre ballerine che si uniscono a loro, escogitano un piano per cambiare le regole del gioco, ma la situazione sfuggirà al loro controllo.