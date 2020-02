Le ragazze di Wall Street, Constance Wu: "Ho guadagnato 600 dollari in un locale di strip tease"

Constance Wu, che in Le ragazze di Wall Street interpreta la protagonista Destiny, per prepararsi al film ha lavorato in un vero strip club, guadagnando anche una considerevole cifra.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Constance Wu con Jennifer Lopez in un'immagine

Constance Wu per prepararsi degnamente a Le ragazze di Wall Street, ha lavorato in un vero strip club, naturalmente sotto copertura, arrivando perfino a guadagnare una cifra considerevole, 600 dollari, nella prima giornata di lavoro.

Questo almeno è quanto Constance Wu ha raccontato a Kelly Clarkson sulla NBC: "Ho fatto la lap dance per degli estranei. E non sto mentendo! La prima sera ho guadagnato 600 dollari. Non lo dico per sembrare divertente, perchè non è stato divertente. Ho applicato finti tatuaggi, ho camuffato i miei veri capelli... La sensazione di entrare per la prima volta in uno strip club, di dire 'Hey, vorrei avere un posto qui' e poi di cominciare a lavorare quella sera stessa è irripetibile". Come ha fatto anche la sua co-protagonista, Jennifer Lopez, anche Constance Wu si è allenata duramente e ha fatto posizionare un palo da pole dance nel bel mezzo del salotto di casa. Anche se ha ammesso senza problemi: "Quando sei nuda, a chi ti sta davanti non importa che tu sia anche brava".

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business è tratto da una storia vera apparsa per la prima volta sulle colonne del New York Magazine, poi diventata un libro e un film. Pur essendo uno dei film più acclamati dell'anno, non ha ricevuto alcuna considerazione agli Oscar 2020.