Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez: "Ho lottato perché il mio spogliarello fosse nel film"

La star di Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez, ha lottato per far inserire nel film la scena di spogliarello hard, che in un primo tempo non era prevista.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez durante una scena del film

Grazie alla performance in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, di cui è anche produttrice, Jennifer Lopez festeggia la prima candidatura ai Golden Globe in vent'anni ricordando le difficoltà nel realizzare il film:

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez, Keke Palmer, Constance Wu, Lili Reinhart in una scena del film

"In un primo tempo la mia strip routine non era nel film, ma pensavo che fosse importante mostrarla. Dobbiamo vedere che lei è la star del club."

La scena in questione è quella in cui il suo personaggio, Ramona, viene introdotto. Ramona è alla guida di un gruppo di spogliarelliste che drogano e truffano facoltosi clienti per superare la crisi economica. Jennifer Lopez ha confessato di aver trovato la scena dello strip spaventosa da girare, ma il risultato è stato soddisfacente:

"Ho affrontato la cosa da adulta. La prima volta in costume - chiamarlo così è un'esagerazione - è stato spaventoso. E' stata la prima volta in cui ho percepito la vulnerabilità dell'essere esposta. Ma ho stretto i denti e ho fatto ciò che fa un'attrice. Questo è il mio lavoro, è ciò per cui ho firmato... E' stata dura, difficile, ma anche molto soddisfacente".

Jennifer Lopez è tra le attrici favorite a una candidatura agli Oscar 2020. Per quanto riguarda la scena dello spogliarello, la diva ha chiesto che il suo volto fosse visibile per far capire che non stava usando un body double. Fiona Apple, il cui brano Criminal fa da colonna sonora allo spogliarello, ha dichiarato che avrebbe dato la sua canzone a Jennifer Lopez "anche gratis per vederla ballare, in ogni momento, per ogni occasione". Qui trovate la recensione di Le ragazze di Wall Street.