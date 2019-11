Le Mans '66 - La grande sfida, in esclusiva una scena del film con Christian Bale

Le Mans '66 - La grande sfida, il film di cui vi presentiamo una scena con Christian Bale in esclusiva, è arrivato ieri nelle sale italiane. Il lungometraggio diretto da James Mangold potrebbe essere uno dei protagonisti della Oscar Race.

La storia di Le Mans '66 - La grande sfida segue le vicende degli ingegneri e dei membri della scuderia statunitense quando Henry Ford ingaggia un team eccentrico e determinato guidato dal visionario creativo di auto Carroll Shelby e del suo pilota inglese Ken Miles affidandogli la missione di costruire da zero una nuova automobile in grado di rivaleggiare con la vincente Ferrari al Campionato del Mondo di Le Mans del 1966.

Le Mans '66 - La grande sfida: Christian Bale, Matt Damon in un momento del film

Il film, di cui abbiamo parlato nella recensione di Le Mans '66 - La Grande Sfida, ha come protagonisti Matt Damon e Christian Bale, il primo nei panni di Carroll Shelby il secondo in quelli di Ken Miles. Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Josh Lucas, Noah Jupe, Ray McKinnon, JJ Feild, Jack McMullen, Remo Girone nei panni di Enzo Ferrari e Tracy Letts nel ruolo di Harry Ford completano il cast. A dirigere la pellicola è stato chiamato James Mangold che aveva apprezzato il potenziale della storia pur non essendo un appassionato di sport motoristici. La sceneggiatura è stata affidata a Jez Butterworth, John-Henry Butterworth e Jason Keller.

Le Mans '66 - La grande sfida è a metà strada tra biopic e pellicola sportiva e ripercorre la turbolenta amicizia tra Shelby e Miles. L'idea di rappresentare il rapporto tra i due è stata una delle leve che ha spinto James Mangold ad accettare la regia del film. "I due si capiscono a un livello più profondo", ha dichiarato il regista newyorkese. "Quando Shelby deve affrontare il fatto di non poter più correre, si reinventa un lavoro e, da pilota, diventa progettista e venditore di automobili, mentre Miles rappresenta il mezzo per realizzare i sogni di Shelby. Miles non riesce a trattenersi né a controllarsi quando si trova in un contesto aziendale o in situazioni pubbliche. Dice qualunque cosa gli passi per la testa, perciò Shelby assume il ruolo di suo difensore e portavoce. I due vivono un rapporto simbiotico: quando uno si tira indietro, l'altro subentra".

Le Mans '66 - La grande sfida: Christian Bale in una scena del film

Le Mans '66 - La grande sfida girato in California meridionale, in Georgia e a Le Mans, in Francia, è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival e al Toronto International Film Festival e da ieri possiamo vederlo nelle nostre sale grazie a 20th Century Fox. Christian Bale e Noah Jupe sono i protagonisti della video clip che vi prestiamo in esclusiva in cui Ken Miles spiega al figlio Peter il suo rapporto con la macchina e la sensibilità che bisogna avere per capire il limite oltre al quale non può andare.