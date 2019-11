Le Mans '66 - La Grande Sfida, Christian Bale a scuola guida per interpretare Ken Miles

L'attore Christian Bale per il film Le Mans '66 - La Grande Sfida si è sottoposto a lezioni di guida per interpretare Ken Miles, il famoso pilota, ingegnere e meccanico che interpreta nella pellicola in uscita oggi 14 novembre.

Christian Bale è uno dei co-protagonisti del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Le Mans '66 - La Grande Sfida - insieme a Matt Damon, che interpreta il pilota Carrol Shelby. L'attore per entrare alla perfezione nel ruolo di Ken Miles ha intrapreso vere lezioni di guida, come confermato dal coordinatore degli stunt Robert Nagle che ha portato Christian Bale alla scuola guida Bondurant High Performance: "Ho preso Christian per due motivi. Innanzitutto, volevo che capisse cos'è un guidatore di auto da corsa, mentalmente e fisicamente. Poi volevo che incontrasse il fondatore della scuola Bob Bondurant, perché Bob è di quell'epoca"

Le Mans '66 - La grande sfida: una scena del film con Christian Bale

Bob Bondurant, che ora ha 86 anni, è stato alla guida della coupé Cobra Daytona di Carroll Shelby, alla vittoria della classe GT nella 24 Ore di Le Mans del 1964 e al campionato mondiale GT della FIA del 1965 del 1965: "Quello che non sapevo è che Bob e Ken Miles erano amici intimi. La mia speranza era che Christian incontrasse Bob e parlasse con lui per un paio d'ore."

Una preparazione specifica, che ha permesso a Christian Bale di immedesimarsi nel ruolo, venendo a conoscenza di dettagli particolari che potessero aiutarlo nell'interpretazione. La star ha investito nel corso di guida con la stessa intensità che usa per immergersi nei suoi personaggi sullo schermo, come conferma Robert Nagle: "Christian ascoltava ciò che gli istruttori e io stavamo dicendo e lo applicavamo. Si spingeva progressivamente ogni volta fuori, ma non a grandi passi. Ma ogni volta si sfidava sempre un po 'di più. Abbiamo terminato l'ultimo giorno in Formula Mazdas. (...) Christian non ha mai barcollato e non è mai andato via. Devo dire che è senza dubbio il miglior attore che io abbia mai formato "

Le Mans '66 - La grande sfida è da oggi al cinema, diretto da James Mangold, e racconta la storia di un team eccentrico e determinato guidato dal visionario creativo di auto Carroll Shelby e del suo pilota inglese Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II con la missione di costruire da zero una nuova automobile in grado di rivaleggiare con la vincente Ferrari al Campionato del Mondo di Le Mans del 1966.