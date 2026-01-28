"Checco Zalone? Scorretto, ma intelligente" Christian De Sica sulla star di Buen Camino

Nel corso della promozione del suo nuovo film, Agata Christian, l'attore ci ha rivelato i suoi pensieri su Zalone e sul grande successo in sala ottenuto dalla sua ultima commedia

Presentando il suo nuovo film alla stampa, Christian De Sica non ha potuto evitare le domande sul successo di pubblico di Checco Zalone e del suo ultimo film Buen Camino.

La domanda arriva spontanea soprattutto alla luce del fatto che lui stesso è stato per anni il re del botteghino italiano e il protagonista indiscusso delle festività natalizie al cinema con i cinepanettoni.

Il suo nuovo film, intitolato Agata Christian - Delitto sulle nevi, e che vedrà De Sica condividere lo schermo ancora una volta con Lillo Petrolo, debutterà nelle sale il prossimo 5 febbraio e promette di riportare nuovamente al cinema gli spettatori.

Buen Camino: Checco Zalone in una foto del film

Per Christian De Sica, Checco Zalone funziona perché è intelligente

De Sica ha provato a commentare il recente successo di Zalone, che da ormai diversi anni catalizza attorno a sé tutta l'attenzione e soprattutto convince una fetta enorme di spettatori ad accorrere in massa nelle sale appena esce il nuovo film.

"Checco Zalone? È scorretto ma intelligente, per questo funziona", ha sentenziato la star, che si è poi nuovamente scagliata contro il "politicamente scorretto", affermando come secondo lui sia una delle cause del declino di certa comicità.

"Il politicamente scorretto un po' ci castra. Se rifacessi le battute che facevo nei cinepanettoni oggi mi caccerebbero. Prima eravamo disposti a tutto pur di far ridere. Oggi sono meno giovane, e ci sto più attento", ha concluso De Sica.

Agata Christian - Delitto sulle nevi: Christian De Sica in un'immagine

Qual è il mistero al centro di Agata Christian?

Christian Agata, celebre criminologo dal carattere sarcastico, accetta di partecipare come testimonial al rilancio del gioco da tavolo "Crime Castle" nella sfarzosa villa della famiglia Gulmar in Valle d'Aosta. Quello che doveva essere un semplice weekend promozionale si trasforma però in un vero giallo quando una valanga isola la proprietà e il patriarca Carlo Gulmar viene trovato assassinato in modo teatrale.

Con telefoni fuori uso e l'assassino ancora tra gli ospiti, Christian è costretto a indagare insieme al brigadiere Gianni Cuozzo, un fan entusiasta e maldestro che formula teorie improbabili ma animate da buona volontà.

Tra segreti di famiglia, tensioni esplose dopo l'annuncio della mancata vendita dell'azienda e indizi che si contraddicono, la strana coppia dovrà districarsi in un gioco di inganni per scoprire chi ha ucciso Carlo e perché.

Quello di Buen Camino è un successo senza precedenti

Buen Camino si è trasformato rapidamente in un fenomeno senza precedenti al box office italiano: uscito il 25 dicembre 2025, ha incassato oltre 70 milioni di euro in meno di un mese e più di 8 milioni di spettatori, diventando il film con il maggiore incasso nella storia del cinema in Italia.

Il film ha superato il precedente record di Avatar (2009) e battendo anche altri successi nazionali come Quo Vado? (2016) e Sole a catinelle grazie a risultati da record durante le festività e una quota di mercato molto alta nelle giornate chiave come Natale e Santo Stefano.