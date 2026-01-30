Eva Longoria e Jessica Alba firmano una lettera dopo il 'no' di Odessa A'zion ad un ruolo latinoamericano

Diversi artisti di origine latinoamericana, tra cui Jessica Alba e Eva Longoria, hanno firmato una lettera aperta chiedendo una migliore rappresentazione latinoamericana al cinema dopo la controversia legata al casting di Odessa A'zion in Deep Cuts.

Oltre 100 star, tra cui John Leguizamo, Eiza González e Melissa Barrera, hanno invitato direttori di casting, sceneggiatori, produttori e creativi di Hollywood ad aumentare la presenza di voci latinoamericane nelle prime fasi di sviluppo dei progetti.

La polemica su Odessa A'zion e il casting di Deep Cuts

La lettera nasce anche dalla decisione della star di Marty Supreme di abbandonare il progetto Deep Cuts, dopo aver scoperto che il personaggio di Zoe Gutierrez era descritto nel materiale originale come di origine messicana.

"Le recenti decisioni di casting attorno al personaggio di Zoe Gutierrez in Deep Cuts di A24 hanno messo in luce uno schema preoccupante" si legge nella lettera "Riconosciamo e lodiamo Odessa A'zion per aver ascoltato, riflettuto e deciso di uscire dal progetto e diventare un'alleata. Ma come è potuto accadere tutto questo?".

Odessa A'zion in una scena di Marty Supreme

Nella lettera si legge: "L'assenza di opportunità di audizione per attrici latinoamericane e la scelta di sostituire un personaggio chiaramente latinoamericano con un'attrice non latinoamericana segnalano una cancellazione più ampia e continua della nostra comunità dalle storie che definiscono la nostra cultura. Non si tratta di un singolo attore o di un singolo progetto. Si tratta di un sistema che ignora ripetutamente il talento latinoamericano qualificato, anche mentre le nostre identità, storie ed esperienze alimentano alcune delle narrazioni più durature".

Le parole di Odessa A'zion sul ruolo di Zoe Gutierrez

La lettera è capitanata dalla star di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Xochitl Gomez, e chiede una maggior rappresentazione autentica per i latinoamericani, invitando all'azione direttori di casting per evitare che vengano affidati soltanto ruoli stereotipati agli artisti latinoamericani.

Odessa A'zion ha annunciato su Instagram in settimana che si sarebbe ritirata dal casting: "Mi sono presentata per (il personaggio principale) Percy, ma mi è stato offerto invece Zoe e ho detto subito di sì!" ha scritto "Sono così inczata, ragazzi, non avevo letto il libro e avrei dovuto prestare attenzione a tutti gli aspetti di Zoe prima di accettare... e ora che so quello che so? Fk that. ME NE VADO (sic)!"