Buen Camino da record: il film di Zalone supera Avatar e diventa il maggiore incasso di sempre in Italia

Prosegue con proficui risultati la collaborazione tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante. Grazie al loro ultimo lavoro per il grande schermo, Buen Camino, entrambi entrano nella storia del box-office italiano.

La commedia di Zalone uscita a dicembre, distribuita da Medusa Film e co-prodotta da Indiana Production, ha riscritto la classifica degli incassi nazionali superando ogni precedente primato che sia mai stato registrato.

Il nuovo record di Buen Camino

In poco più di tre settimane nelle sale cinematografiche, il film ha raggiunto quota 68,8 milioni di euro, con oltre 8,5 milioni di spettatori, superando il record che Avatar conservava da anni al botteghino in Italia, in quanto titolo più visto di sempre.

Gennaro Nunziante e Checco Zalone sul set di Buen Camino

Un record che non si ferma soltanto ai numeri ma che certifica una volta di più il solido legame di Checco Zalone con il pubblico italiano, grazie anche al supporto di Nunziante dietro la macchina da presa, dopo la brevissima separazione con Tolo Tolo.

Buen Camino fenomeno culturale oltre i numeri del box-office

Sin dal debutto natalizio, Buen Camino ha registrato risultati eccezionali, incassi senza precedenti a Natale e Santo Stefano, una quota di mercato dominante, e capace di trascinare l'intero settore. Si è trattata della miglior apertura natalizia mai registrata, successo poi confermato anche a Capodanno.

Nel giro di poche settimane il film ha superato tutti i precedenti successi al box-office italiano, diventato il titolo più redditizio in assoluto. Ma il successo di Buen Camino supera i numeri e si impone come fenomeno culturale, intercettando tempi attuali con una leggerezza e un'ironia che il pubblico gli ha nuovamente riconosciuto. Il film è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, per Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix.

Nel cast di Buen Camino, da Natale nelle sale, oltre a Checco Zalone anche Letizia Arnò, Beatriz Arjona e Martina Colombari nel ruolo di Linda Restelli.