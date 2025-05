Law & Order: Unità vittime speciali, due protagonisti lasciano la serie: motivi creativi o tagli al budget?

Law & Order: Unità Vittime Speciali si prepara a dire addio a due volti noti della serie, una delle più longeve e apprezzate. Juliana Martinez e Octavio Pisano, infatti, non torneranno nella stagione 27, lasciando la serie investigativa al termine della stagione 26 il cui ultimo episodio andrà in onda il 15 maggio.

Una decisione, questa, che arriva improvvisamente e innesca non solo curiosità ma anche preoccupazione, oltre a sollevare diversi interrogativi tra i fan. In ballo, infatti, ci sono anche i recenti tagli di budget e il cambio di showrunner in casa NBC che potrebbero aver influito sulla scelta.

Law & Order: Unità Vittime Speciali e la partenza di Martinez e Pisano

Christopher Meloni in Law & Order: Unità Vittime Speciali

La notizia della doppia uscita di scena arriva in un momento cruciale per Law & Order: Unità Vittime Speciali, che si avvia verso una probabile conferma per la stagione 27. Juliana Martine, entrata da poco nei panni della detective Kate Silva, e Octavio Pisano, presente dal 2021 come l'undercover Joe Velasco, non torneranno come membri fissi del cast. Al momento non è chiaro se la scelta derivi da motivi creativi o da esigenze di budget, ma è certo che NBC sta rivedendo i costi di molte delle sue produzioni*.

Le conseguenze sul futuro della serie

La partenza di Martinez e Pisano apre scenari interessanti per Law & Order: Unità Vittime Speciali. Come evolveranno le indagini della squadra di Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay, senza due dei suoi detective? In molti si interrogano anche sul destino dei personaggi: i loro archi narrativi verranno chiusi entro il finale di stagione, previsto per il 15 maggio con l'episodio Post-Rage diretto da Norberto Barba?

Law & Order: Unità Vittime Speciali verso la stagione 27

Una scena di Law & Order: Unità Vittime Speciali

Nonostante i cambiamenti, le prospettive per la serie restano positive al momento e gli ascolti rimangono solidi. Creata da Dick Wolf, Law & Order: Unità Vittime Speciali è un caposaldo della TV americana e ha recentemente annunciato Michele Fazekas come prima showrunner donna nella sua storia. Intanto, l'universo creato da Wolf si rafforza: Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med sono stati rinnovati, pur con tagli ai costi.