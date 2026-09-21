Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Marina sotto ricatto di Mori

Gianluca è ancora in condizioni gravissime, mentre intorno i protagonisti di Un Posto al Sole vivono momenti difficili: mentre Rosa e Clara realizzano che dietro la scomparsa di Eduardo ci dev'essere qualcosa di grave, e non una fuga con Stella, Marina deve fronteggiare Mori che la tiene in scacco.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di martedì 22 settembre della soap; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda tutti i giorni su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Michele informa Roberto che dietro Radio Ciclone si nasconde un socio fiduciario, facendo temere a Marina che il suo segreto possa venire a galla. La donna decide quindi di rompere l'accordo con Mori, ma il tentativo di liberarsi dal ricatto finisce per metterla ancora più spalle al muro.

Intanto, Alberto trova sostegno in Luca e Giulia: grazie ai loro consigli, l'avvocato comprende che trasferire Gianluca in un'altra struttura non sarebbe la soluzione migliore.

Mariella infine, cerca il sostegno di Guido dopo la litigata con Cerri e riesce a convincere il marito a iniziare insieme un corso di yoga.

Anticipazioni 22 settembre: Marina sotto ricatto di Mori

Clara

Eduardo tenta di fuggire dalla prigionia di Grillo, ma il suo piano fallisce e la vita di Sabbiese finisce seriamente in pericolo.

Intanto Rosa e Clara capiscono che Eduardo non può essere scappato con Stella: conoscendolo infatti, si rendono conto che non avrebbe mai lasciato la figlia senza una spiegazione, che non se ne sarebbe mai andato senza nemmeno salutarla. Le due iniziano così a interrogarsi sul vero motivo della sua scomparsa, intuendo che dietro ci sia qualcosa di molto più grave.

Nel frattempo, aumenta la rabbia di Roberto contro Mori, mentre Marina è costretta a cedere ai ricatti di Stefano: se la Giordano non vuole che Ferri scopra chi è il socio misterioso, nonché l'accordo con Mori, dovrà eseguire i suoi ordini.