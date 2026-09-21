Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Marina sotto ricatto di Mori

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Marina
NOTIZIA di 21/09/2026

Gianluca è ancora in condizioni gravissime, mentre intorno i protagonisti di Un Posto al Sole vivono momenti difficili: mentre Rosa e Clara realizzano che dietro la scomparsa di Eduardo ci dev'essere qualcosa di grave, e non una fuga con Stella, Marina deve fronteggiare Mori che la tiene in scacco.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di martedì 22 settembre della soap; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda tutti i giorni su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri
Roberto Ferri

Michele informa Roberto che dietro Radio Ciclone si nasconde un socio fiduciario, facendo temere a Marina che il suo segreto possa venire a galla. La donna decide quindi di rompere l'accordo con Mori, ma il tentativo di liberarsi dal ricatto finisce per metterla ancora più spalle al muro.
Intanto, Alberto trova sostegno in Luca e Giulia: grazie ai loro consigli, l'avvocato comprende che trasferire Gianluca in un'altra struttura non sarebbe la soluzione migliore.
Mariella infine, cerca il sostegno di Guido dopo la litigata con Cerri e riesce a convincere il marito a iniziare insieme un corso di yoga.

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Anticipazioni 22 settembre: Marina sotto ricatto di Mori

Clara Un Posto Al Sole
Clara

Eduardo tenta di fuggire dalla prigionia di Grillo, ma il suo piano fallisce e la vita di Sabbiese finisce seriamente in pericolo.
Intanto Rosa e Clara capiscono che Eduardo non può essere scappato con Stella: conoscendolo infatti, si rendono conto che non avrebbe mai lasciato la figlia senza una spiegazione, che non se ne sarebbe mai andato senza nemmeno salutarla. Le due iniziano così a interrogarsi sul vero motivo della sua scomparsa, intuendo che dietro ci sia qualcosa di molto più grave.
Nel frattempo, aumenta la rabbia di Roberto contro Mori, mentre Marina è costretta a cedere ai ricatti di Stefano: se la Giordano non vuole che Ferri scopra chi è il socio misterioso, nonché l'accordo con Mori, dovrà eseguire i suoi ordini.

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