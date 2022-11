Charlize Theron contro il Metodo: "Dopo L'avvocato del diavolo ho detto basta. Ti esaurisce"

Uscito nel 1997, L'Avvocato del Diavolo è divenuto uno dei film più celebri nella carriera di Keanu Reeves. Nel cast anche Al Pacino e una giovanissima Charlize Theron. In una recente intervista ai microfoni del podcast SmartLess, l'attrice ha rivelato di aver sperimentato il metodo Stanislavskij per il ruolo di Mary Ann Lomax, ma l'immedesimazione totale nel personaggio è stata per lei un'esperienza molto stressante:

"Realizzai in quel film che era decisamente un processo che per me non avrebbe funzionato, c'era un qualcosa di stremante. Non ero felice e la mia vita divenne terribile. Ovviamente ti preoccupi perchè pensi di non essere all'altezza di mostri sacri come Marlon Brando o Montgomery Clift. Poi ho fatto altri ruoli senza seguire il metodo, e sono stata in realtà molto felice del risultato. Ho pensato che per me avere le energie di approfondire gli aspetti più cupi fosse molto più utile che essere sfinita".

L'attrice ha poi aggiunto che la danza l'ha aiutata nel corso degli anni ad alleggerire il peso della recitazione.

Tratto dall'omonimo romanzo di Andrew Neiderman, il film di Taylor Hackford porta sul grande schermo l'esperienza dell'avvocato Kevin Lomax, interpretato da un ottimo Keanu Reeves, e dalle tentazioni del demonio (Al Pacino). Kevin Lomax è un giovane avvocato di successo della Florida. Non ha mai perso una causa, benché talvolta consapevole della colpevolezza dei propri clienti. L'eco dei suoi successi giunge all'orecchio di John Milton, fondatore e capo di uno degli studi legali più prestigiosi di New York, che gli fa un'offerta a dir poco allettante.