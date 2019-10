L'avvocato del diavolo, su Netflix in streaming da oggi!

L'avvocato del diavolo arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di thriller d'atmosfera con un cast da urlo!

Tratto dall'omonimo romanzo di Andrew Neiderman, il film di Taylor Hackford porta sul grande schermo l'incredibile vita dell'avvocato Kevin Lomax, interpretato da un ottimo Keanu Reeves, e dalle tentazioni del demonio (Al Pacino). Kevin Lomax è un giovane avvocato di successo della Florida. Non ha mai perso una causa, benchè talvolta consapevole della colpevolezza dei propri clienti. L'eco dei suoi successi giunge all'orecchio di John Milton, fondatore e capo di uno degli studi legali più prestigiosi di New York, che gli fa un'offerta a dir poco allettante.

Charlize Theron e Keanu Reeves in una scena de L'AVVOCATO DEL DIAVOLO

Originariamente il film era stato scritto in modo più vicino a un blockbuster, ricco di effetti visivi, ma è stato rifiutato da Al Pacino per ben cinque volte. Poi il regista Hackford ha riscritto l'intera sceneggiatura diverse volte e l'ha offerto per una sesta volta al divo: Pacino a quel punto ha apprezzato lo script ma comunque non era convinto di essere l'attore giusto per interpretare il personaggio, quindi ha proposto al regista di offrire il ruolo a Sean Connery o Robert Redford. Nel film compare Charlize Theron, e anche lei ha avuto diversi problemi ad accettare la parte: nel 1995 aveva rifiutato Showgirls per una scena di nudo, la stessa che poi si sarebbe vista grazie a L'avvocato del diavolo.

