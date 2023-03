Laurence Fishburne dimentica di far parte dell'MCU: "Voglio rimanere un fan"

Non sappiamo se sia stato un lapsus freudiano o una semplice dichiarazione scherzosa ma, a quanto pare, Laurence Fishburne ha dimenticato di far già parte del Marvel Cinematic Universe.

In una recente intervista in cui gli si chiedeva un commento sull'MCU, Laurence aveva così risposto: "Adoro l'MCU, sono un grande fan dei loro film. E mi piacerebbe farne parte, ma preferisco rimanere un fan e godermi i prossimi progetti. Ho sentito che stanno girando un nuovo Captain America e non vedo l'ora".

Laurence Fishburne ha vestito i panni del dottor Bill Foster in Ant-Man and the Wasp, uscito nel 2018. Bill Foster non è apparso in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quindi la sua comparsata nell'MCU rimane per il momento "one shot". Ma Laurence Fishburne non è nuovo al mondo dei cinecomic, avendo interpretato il giornalista Perry White ne L'uomo d'acciaio e Batman v. Superman, e ancora prima avendo dato la voce a Silver Surfer nel sequel dei Fantastici 4 uscito nel 2007.

L'attore è adesso impegnato a promuovere John Wick 4, in uscita nei cinema italiani il 23 marzo, dove torna nei panni di Bowery King, unendo le forze con il sicario interpretato da Keanu Reeves per affrontare la Gran Tavola, consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita.