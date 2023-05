Emilio Estevez: "Laurence Fishburne mi ha salvato la vita mentre mio padre Martin Sheen girava Apocalypse Now"

Laurence Fishburne ha salvato la vita a Emilio Estevez sul set di Apocalypse Now: il figlio di Martin Sheen, allora adolescente, è riuscito a mantenere il segreto per decenni.

Laurence Fishburne ha salvato la vita a Emilio Estevez quando era ancora un adolescente e il fratello di Charlie Sheen ha rivelato che non dimenticherà mai che cosa è accaduto quel giorno mentre suo padre Martin Sheen era impegnato con le riprese di una leggendaria pellicola di Francis Ford Coppola: Apocalypse Now.

Stoffa da campioni: Cambio di gioco - Emilio Estevez nella serie Disney+

Estevez è apparso nell'ultimo episodio del The Jennifer Hudson Show insieme al padre, Martin Sheen, e ha parlato di come Fishburne lo abbia salvato mentre stava per annegare in un fiume delle Filippine. Estevez era andato a trovare suo padre sul set della celebre pellicola sulla guerra del Vietnam.

Estevez ha ricordato di essere diventato amico con l'allora quattordicenne Fishburne, che interpretava il ruolo di Tyrone Miller, un compagno di squadra di Sheen. Mentre cercava di salire su una piccola barca vicina alla riva, Estevez è caduto nelle sabbie mobili: "Non lo dimenticherò mai. Stavo affondando, oh mio dio, era spaventoso... quando all'improvviso ho visto Fishburne che mi guardava e mi diceva: 'Prendimi la mano!' Mi ha tirato su, sono riuscito a tornare sulla barca, e da allora siamo diventati molto legati".

Emilio Estevez a Venezia per la presentazione di Bobby

L'incidente avvenuto sul set è stato uno di quei segreti adolescenziali che Emilio Estevez ha tenuto nascosto a Sheen per decenni. L'attore non ha saputo dell'esperienza di quasi-morte di suo figlio fino a quando non hanno collaborato con lui al loro libro di memorie. Dopo aver scoperto che cosa era accaduto, Martin Sheen ha contattato personalmente Fishburne e l'ha ringraziato per aver salvato la vita a suo figlio.