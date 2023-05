Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe e Laurence Fishburne nel cast di Amateur

Il cast del film Amateur si è arricchito con l'arrivo nel cast di Caitriona Balfe, Rachel Brosnahan e Laurence Fishburne.

Il progetto prodotto da 20th Century è descritto come un thriller e la sceneggiatura è stata firmata da Gary Spinelli.

La trama del thriller

Amateur sarà diretto da James Hawes e nel team della produzione ci saranno anche Hutch Parker e Dan Wilson, in collaborazione con l'attore protagonista Rami Malek.

Al centro della trama c'è un crittografo della CIA che, dopo la tragica morte della moglie durante un attacco terroristico a Londra, chiede ai suoi capi di dare la caccia ai responsabili. Quando diventa chiaro che i suoi superiori non agiranno per colpa di alcuni conflitti interni, l'uomo inizia a ricattare l'agenzia che l'ha addestrato e inizia a intraprendere la sua missione da solo.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati ai nuovi arrivi nel cast. Caitriona Balfe è stata impegnata recentemente sul set della nuova stagione di Outlander. Rachel Brosnahan ha invece completato le riprese della serie La fantastica signora Maisel. Laurence Fishburne, infine, ha completato il lavoro compiuto sul set di Megalopolis, diretto da Francis Ford Coppola.