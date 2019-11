Last Christmas, Emilia Clarke: "Che fastidio gli spoiler sul colpo di scena!"

Emilia Clarke è infastidita dagli spoiler che anticipano il colpo di scena finale del suo ultimo film, la commedia romantica Last Christmas. Quando i trailer del film sono approdati in rete, i media si sono affrettati a specificare che "non è come sembra", anticipando al pubblico l'esistenza di un importante colpo di scena nel film.

Last Christmas: Emilia Clarke in una scena del film

Last Christmas vede protagonista Kate, una ragazza che arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un'altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l'anno. L'entrata di Tom nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell'anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore... e devi avere fede.

Nel corso di un'intervista a Indiewire, Emilia Clarke ha espresso chiaramente il suo fastidio nei confronti dei social media e di chi cerca di prevedere cosa accadrà nel film a tutti i costi: "E' maledettamente fastidioso. Frustrante. E' più complicato di quanto le persone si aspettino."

Scritto da Emma Thompson (che interpreta la madre del personaggio di Emilia Clarke), insieme a Bryony Kimmings, Last Christmas nasce da un concept sviluppato dalla Thompson col marito Greg Wise.

Il Trono di Spade, Emilia Clarke commenta la cancellazione del prequel con Naomi Watts

Emilia Clarke svela: "Emma e Greg hanno scritto la sceneggiatura insieme, ma poi l'hanno inviato ai loro amici ed è stato pronto solo quando gli amici non si sono accorti del colpo di scena in arrivo perché era imprevedibile. ecco da dove proviene la storia ed è frustrate rovinarla anticipando il colpo di scena."

Last Christmas sarà nelle sale italiane a partire dal 19 dicembre.