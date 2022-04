Lara Croft: Tomb Raider, su Netflix in streaming da oggi

Lara Croft: Tomb Raider, il classico con Angelina Jolie datato 2001, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 1 aprile 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Lara Croft, la celebre eroina dei videogiochi, è nata in un contesto fortunato e ricco, che le ha permesso di frequentare le più prestigiose scuole. Viaggia nei più pericolosi e misteriosi luoghi del mondo alla ricerca di rarità, tombe nascoste e imperi dimenticati da secoli. Parla molte lingue, sa combattere e l'unica cosa che la fa sentire realizzata è assecondare il suo desiderio di avventura. Ma all'improvviso il destino dell'umanità intera è nelle sue mani: deve trovare le due metà di un antico manufatto perduto nello spazio e nel tempo.

Angelina Jolie in Lara Croft: Tomb Raider

Possederlo significa aver poteri illimitati ma prima di arrivare a questo deve sconfiggere una potente e pericolosa società segreta... Lara Croft: Tomb Raider è diretto da Simon West (ConAir, I Mercenari 2) e vede come protagonista iconica incontrastata Angelina Jolie, che portò nelle casse dei cinema quasi 300 milioni di dollari, partendo da un budget di 115 milioni. Il film è considerato il primo blockbuster ispirato a un videogioco moderno e infatti ha portato con sé diversi sequel e reboot. La critica non ha apprezzato allo stesso modo: su Rotten Tomatoes il film detiene un 20% di recensioni positive, sul portale Metacritic il voto medio è di 33 su 100, mentre i Razzies hanno nominato la Jolie al premio per la peggiore attrice dell'anno.