Lanterns, James Gunn smentisce un rumor legato alla serie DCU: 'Ve l'ho già detto'

Oltre ad aggiornare su Peacemaker 2, James Gunn è intervenuto nuovamente sui social per spegnere sul nascere alcuni rumor che erano iniziati a diffondersi su Lanterns, la serie che presenterà le Lanterne Verdi del DCU in arrivo.

Su Threads, un fan aveva chiesto a Gunn se fosse vero il rumor secondo cui John Stewart, uno dei due protagonisti precedentemente annunciati per la serie Max, avrebbe avuto circa vent'anni nella nuova narrazione del DCU. Gunn ha quindi smentito questo rumor sull'età del personaggio, ricordando ai fan che nulla di quello che si legge in giro è ufficiale se non viene direttamente da lui.

"Ragazzi. Ve l'ho già detto una volta, anzi ve l'ho detto mille volte", ha scritto Gunn. "Tutto quello che circola in giro è una stronzata se non viene da me. La gente non conosce nemmeno lo sceneggiatore dello show. Come pensate che possa sapere l'età [del] personaggio?".

Di cosa parla Lanterns?

Al momento si sa ben poco della serie televisiva su Lanterna Verde. La scorsa estate, Gunn aveva confermato diverse new entry nel cast del DCU, tra cui Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner. Dopo l'annuncio, alcuni fan si sono chiesti se la serie fosse separata dal resto del DCU, cosa che Gunn ha chiarito, aggiungendo che Fillion avrebbe interpretato Guy Gardner in ogni progetto del DCU.

"Lo show sulle Lanterne Verdi non è separato; Nate interpreterà Guy in tutti i progetti del DCU", aveva scritto all'epoca. Lo show era stato descritto come una sorta di True Detective.