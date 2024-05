Lanterns, James Gunn conferma chi realizzerà la nuova serie tv

La serie Lanterns sta rapidamente guadagnando consistenza dietro le quinte, anche se le uniche risposte ufficiali finora ricevute sono messaggi sui profili social dal co-CEO di DC Studios, James Gunn. Ecco cosa ha rivelato di recente sulla nuova serie ispirata ai personaggi DC.

Due Lanterne verdi

Secondo James GunnJames Gunn, Lanterns farà parte del capitolo uno del DCU, intitolato "Gods and Monsters", e vedrà protagonisti due dei Green Lanterns più amati: Hal Jordan e John Stewart. La serie sarà disponibile su HBO Max e sarà caratterizzata da un approccio investigativo simile a True DetectiveTrue Detective, dove i due protagonisti esploreranno un mistero ambientato sulla Terra.

Una foto di James Gunn

Chris MundyChris Mundy, noto per il suo lavoro su Ozark Ozarke Criminal MindsCriminal Minds, è stato confermato come showrunner e scrittore della serie. Accanto a lui, confermato anche Damon LindelofDamon Lindelof, celebre per The LeftoversThe Leftovers e LostLost, che probabilmente prenderà il ruolo di produttore, mentre Justin Britt-GibsonJustin Britt-Gibson, già sceneggiatore di CounterpartCounterpart e Into The BadlandsInto the Badlands, dovrebbe contribuire alla scrittura.

Ma non finisce qui: Breannah Gibson, che ha lavorato su The Penguin, e Vanessa Baden Kelly, editrice esecutiva della serie The Sex Lives of College Girls, si uniscono al team come scrittrici o story editor.

Con un cast di talenti così variegato e una trama che promette di essere un'avvincente fusione di mistero e fantascienza, "Lanterns" si presenta come un promettente mix di intrigo e investigazioni interstellari. L'attesa cresce e i fan sono impazienti di vedere come questi creativi talentuosi daranno vita a un nuovo capitolo dell'epopea DC.