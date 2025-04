Ryan Reynolds svela perché il flop di Lanterna Verde gli ha insegnato molto

Ryan Reynolds ha svelato che il flop ottenuto da Lanterna Verde nelle sale americane nel 2011 gli ha insegnato molto.

L'attore, durante un panel intitolato Business of Creativity organizzato per l'evento 2025 Time 100 Summit, ha spiegato perché il film tratto dai fumetti della DC è stato un momento importante della sua carriera.

Le lezioni appresa dal film DC

Parlando di Lanterna verde, Ryan Reynolds ha spiegato che il film lo ha aiutato in maniera significativa a dare 'priorità al personaggio invece che allo spettacolo'.

L'attore canadese ha aggiunto: "Ho imparato tutte le lezioni più fantastiche che avrei potuto avere nello spazio creativo da quel film".

Reynolds e Lively nel film

Ryan ha quindi spiegato che durante le riprese aveva provato a dare dei suggerimenti ai realizzatori del progetto tratto dai fumetti della DC. L'interprete del supereroe ha sottolineato: "In quel film ho visto molti soldi che venivano spesi per gli effetti speciali, per tutta una serie di cose. E mi ricordo di aver suggerito: 'Perché non scriviamo una scena nel modo in cui le persone parlerebbero? Non so, potrebbe essere uno scambio di dialogo divertente che non costa nulla?'".

Il film, realizzato con un budget davvero elevato arrivato a quota 200 milioni di dollari, non era andato oltre i 237 milioni ai box office. Le recensioni del lungometraggio diretto da Martin Campbell, che non ha esitato a criticare il risultato ottenuto nel corso degli anni, non erano state particolarmente positive. Reynolds, tuttavia, oltre alle lezioni appresa dal punto di vista creativo e professionale, grazie a Lanterna Verde ha trovato l'amore. Ryan ha recitato infatti accanto a Blake Lively, diventata poi sua moglie e madre dei suoi figli.