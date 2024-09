Lanterns arruola la regista di The End of the F***ing World

Lanterns, la prossima serie DCU, ha arruolato la regista di The End of the F*cking World Lucy Tcherniak.

In attesa di sapere quali attori si caleranno nei ruoli co-protagonisti di John Stewart e Hal Jordan nella prossima serie Lanterns della HBO, ora sappiamo chi è stato assunto per dirigere alcuni degli episodi.

Si ritiene che Stephen Williams (Lost, Watchmen, Westworld) sia in trattative per dirigere l'episodio pilota, ma secondo Daniel Richtman, anche Lucy Tcherniak è in trattative per dirigere un numero imprecisato di episodi.

La Tcherniak ha già diretto Sunny (2024), Station Eleven (2021) e The End of the Fing World* (2017).

Secondo quanto riferito, a Josh Brolin era stato offerto il ruolo di Jordan, ma recentemente abbiamo appreso che l'attore ha rifiutato la parte. Secondo le notizie successive, anche Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi, Birds of Prey), Matthew McConaughey (Deadpool e Wolverine, Interstellar) e Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) erano in lizza per il ruolo, con Pine che avrebbe ricevuto l'offerta in caso di rifiuto da parte di Brolin.

Non sappiamo con certezza se Pine sia o meno in lizza, ma gli addetti ai lavori ritengono che McConaughey non sia un possibile candidato.

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, sta lavorando alla sceneggiatura del pilot insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy e allo scrittore di fumetti Tom King. Si dice che anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly siano a bordo (anche se la notizia non è ancora stata confermata).

La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che che significa che la serie potrebbe uscire nel 2026. Il Guy Gardner di Nathan Fillion, che debutterà nel reboot di Superman di Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nello show.

Una precedente serie televisiva di Lanterna Verde era in lavorazione prima che Gunn e Safran assumessero la direzione dei DC Studios. Quella versione era stata creata da Greg Berlanti e avrebbe avuto come protagonista Finn Wittrock nel ruolo di Guy Gardner.

Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 su Lanterna Verde. "Questa è la storia di una squadra di Lanterne Verdi, John Stewart e Hal Jordan. Ci sono anche altre Lanterne, ma si tratta di una serie televisiva in stile True Detective, con una coppia di Lanterne Verdi poliziotti spaziali che sorvegliano il distretto terrestre e che scoprono un mistero terrificante che si collega alla nostra storia più grande del DCU", ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato.